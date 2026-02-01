Chichinales se prepara para vivir una nueva edición de la 9ª Fiesta Provincial del Gaucho.

SE VIENE LA 9ª FIESTA PROVINCIAL DEL GAUCHO EN CHICHINALES.
Chichinales se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos más importantes de la región: la 9ª Fiesta Provincial del Gaucho, los días 21 y 22 de febrero en el predio de doma “Irineo Quintulén”.
Durante dos jornadas, la tradición se hace presente con destrezas criollas, montas, música, danza y grandes artistas sobre el escenario mayor, en un encuentro que pone en valor nuestras raíces y la identidad cultural.
PROGRAMA DESTACADO
Campo de Doma
Sábado: Categoría Clina, Prueba de Rienda, Acto Apertura y Basto con Encimera.
Domingo: Desafío ACDG Cuero Tendido, Prueba de Rienda, Rueda de Basto con Encimera, Montas Especiales y Final Categoría Basto.
Escenario Mayor (sábado por la noche)
Pedro Saubidet, Carlos Marchesini, Homenaje a Horacio Guaraní, Carlos Ramón Fernández, Los Chamas de Cristal y Alvarito Díaz, además de danzas, artistas locales y locución de primer nivel.
ENTRADAS
Sábado: $10.000
Domingo: $15.000
Menores de 12 años no abonan entrada.
GRAN RIFA
En el marco del evento se realizará la Gran Rifa de la Fiesta Provincial del Gaucho.
El premio principal será, a elección del ganador, un caballo manso de andar o $2.500.000 en efectivo.
Valor del número: $10.000
Sorteo: domingo 22 de febrero – 18 hs
Lugar: predio de doma “Irineo Quintulén”
Las entradas y los números de la rifa se venden en los mismos puntos.
PUNTOS DE VENTA
Municipalidad de Chichinales – Mesa de Entrada
Oficina de Cultura
Oficina Municipal Villa del Parque
Oficina Municipal Otto Krause
El Tata (Chichinales)
Onda Campestre (Villa Regina)
Predio de doma durante el evento
Consultas por redes sociales
Dos días para disfrutar de la tradición, la cultura y la música en familia.
Chichinales te espera en la 9ª Fiesta Provincial del Gaucho.
*** Municipalidad de Chichinales.
