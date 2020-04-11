Testimonio de vida de Juan Carlos Cerezuela de Mainqué. Pedido: A LA SRA. GOBERNADORA ARABELA CARRERAS.

Pedido: A LA SRA. GOBERNADORA ARABELA CARRERAS.
POR FAVOR SRA GOBERNADORA ARABELA CARRERAS NO TOME EN CUENTA LO QUE DIJO EL SR. PRESIDENTE (TOTALMENTE EQUIVOCADO) DE LEVANTAR LA CUARENTENA EN LOS PUEBLOS PEQUEÑOS DE LA PROVINCIA. ASÍ PENSABAN EN EL AÑO 1951 QUE LA PANDEMIA DE POLIOMIELITIS NO LLEGARÍA A MI LOCALIDAD "MAINQUE" POR SER UN PUEBLO PEQUEÑO..PERO LLEGÓ. Y NOS AFECTO A MUCHOS NIÑOS DE LA ZONA, REGISTRANDO MILES DE MUERTOS EN EL PAÍS.- YO TENIA 2 AÑITOS Y DIOS ME DEJO LA VIDA PERO SE LLEVO MIS PIERNAS Y LA ILUSIÓN DE CAMINAR.- NOS ESTA CUIDANDO BIEN A TODOS LOS RIONEGRINOS POR IGUAL, LE RUEGO NO DEJE A NADIE SIN CONTENER.-" YO ME QUEDO EN CASA" no quiero padecer una segunda pandemia.-
Publicado en Facebook de Cerezuela Juan Carlos Las imágenes pertenencen al mismo sitio. Cuadro de imágenes: EL REGINENSE-SOY REGINENSE.
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