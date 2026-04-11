EL REGINENSE FACUNDO ALDRIGHETTI LARGA EN LA SEGUNDA POSICIÓN.

FACUNDO ALDRIGHETTI LARGA EN LA SEGUNDA POSICIÓN.
Si bien Matías Rossi logró la pole en "El Zonda" y sumó la segunda consecutiva, el rionegrino Facundo Aldrighetti comenzará la final desde la segunda ubicación, gracias a la grilla invertida.
Todos hoy saben que el equipo Toyota es el gran rival a vencer pero, una buena posición de largada en el Eduardo Copello puede marcar la diferencia y equilibrar la balanza.
Rossi fue el más rápido en la clasificación, bajando el tiempo del año anterior, sumando así una nueva pole en la categoría, la segunda consecutiva de la temporada 2026
En El Zonda Rossi con un tiempo de 1:10.729 hizo suya la Pole, dejando de tras de sí a Gabriel Ponce de León, quien había clavado los relojes en 1:10.822 quedando a tan solo 93 milésimas.
La tercera ubicación en clasificación fue para Emiliano Stang. Lucas Vicino en su debut dentro de la categoría, se metió cuarto a 0.744. y no solo dejó una gran imagen, si no que se convirtió en una de las grandes atracciones del fin de semana. Facundo Aldrighetti muy cerquita fue quinto y Tomás Fernández quien a la postre se convirtió en quien largará adelante en el mítico trazado sanjuanino. Ciantini, Palau, Morillo y Monarca completaron el top tenn de la clasificación.
El piloto de Villa Regina no solo largará segundo gracias a la inversión de la parrilla de salida, si no que además está vez se larga con partida detenida y el jóven "fruticultor del Alto Valle Rionegrino" ha mostrado ser un buen tiempísta cuando se apaga el semáforo de partida.
La final en San Juan comienza mañana domingo a las 13:00 y se podrá ver en vivo gracias al equipo de Carburando a través de la pantalla de TyC Sports.
LOS PRIMEROS 10 DE LA CLASIFICACIÓN DEL TC2000 EN EL ZONDA
1° Matías Rossi 1:10.729
2° Gabriel Ponce De Leon 0.093
3° Emiliano Stang 0.587
4° Lucas Vicino 0.744
5° Facundo Aldrighetti 0.842
6° Tomás Fernández 0.858
7° Diego Ciantini 0.955
8° Nicolás Palau 1.076
9° Franco Morillo 1.490
10° Francisco Monarca
VAMOS FACUUUUUU !!!
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