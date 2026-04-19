El Moto Club Reginense dió comienzo al Campeonato Patagónico de Karting 2026.

𝗘𝗫𝗜𝗧𝗢𝗦𝗢 𝗔𝗥𝗥𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝟰𝟮° 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 .
El Moto Club Reginense dio el banderazo de salida a la 42° edición del Campeonato Patagónico de Karting, el certamen más tradicional de la región. La actividad comenzó el sábado con los entrenamientos oficiales cronometrados, preparando el terreno para un domingo de competencia plena que incluyó clasificaciones, series de ordenamiento y las esperadas finales.
En lo deportivo, la paridad y la velocidad fueron las protagonistas. Siendo los siete pilotos que se bañaron de gloria M. Casamayor (Internacional), Donolo (125cc), Zuain (150cc 4 Tiempos), Gabrilloni (Varilleros), Revert (Juvenil), J. Casamayor (Master) y Turcovich (Junior)
El predio del Moto Club Reginenne lució en inmejorables condiciones, destacándose tanto el estado de la pista como la infraestructura en boxes y los sectores destinados al público, asegurando un marco ideal para el inicio del calendario de diez fechas.
RESUMEN POR CATEGORIAS
Categoría INTERNACIONAL.
El primer punto en competencia lo obtuvo Agustín Zuian (Choele Choel), quien se quedó con el mejor tiempo en la clasificación.
En la serie de ordenamiento la victoria quedó en manos de Marcos Mungai (Villa Regina); mientras que en la final la gloria del triunfo fue para Martín Casamayor (Neuquén).
Lo acompañaron en el podio de premiación final Nicolás Zotteles (Villa Regina) y Nicolás Donolo (Villa Regina)
Categoría 125cc
La pole quedaba en manos del campeón del Nocturno de Verano, Angel De Toffol (Villa Regina). Mientras que tanto en la serie como la final la victoria fue para Nicolás Donolo (Villa Regina).
La verificación técnica final modificó el podio de premiación, siendo finalmente segundo Marcelo Tinti (Villa Regina) y tercero Néstor Teruel (Chichinales)
Categoría 150cc 4 TIEMPOS
La clasificación dejo con el mejor tiempo a Nicolás Scuadroni (Villa Regina).
Siendo el vencedor de la serie y la final Agustín Zuain (Choele Choel).
Al segundo escalón del podio subió Mateo Morales (Gral. Roca) y Pablo Pasaniti (Luis Beltrán) al tercero.
Categoría VARILLEROS
Dominó la fecha Mario Gabrielloni (Villa Regina), quien venia de adjudicarse el Nocturno de Verano. Consiguió hacerse de la pole en la clasificación y cosechó sendos triunfos en la serie y final.
El actual campeón, Benjamín Roldan (Catriel) fue segundo y Valentín Salvioni (Villa Regina) se ubicó tercero.
Categoría JUVENIL
Joaquín Melita (Villa Regina) inicio la jornada marcando la pole. Luego en competencias todo quedo en manos de Tiago Revert (Villa Regina) al imponerse en la serie y final.
Fausto Rodas Ibarra (Gral. Roca) fue segundo y Bautista Roldan (Catriel) tercero.
Categoría MASTER
La pole en clasificación, la victoria en la serie y la final quedaron en manos de Javier Casamayor (Neuquén).
Un múltiple campeón de la divisional que regresó a la competencia, Cristian Azzolino (Gral. Roca), culminó segundo. Mientras que Alain Calas (Ing. Huergo) se ubicó tercero.
Categoría JUNIOR
El triunfo en la final quedó en manos del jovencito Mariano Turcovich (Gral. Roca) secundado por Genaro Berguer (Villa Regina)
CONTINUACION DEL CALENDARIO
La continuación del certamen será los días sábado 9 y domingo 10 de mayo, siendo el miércoles 29 de abril la apertura de las inscripciones on-line en la web de la institución (www.motoclubreginense.com.ar)
No hay comentarios:
Publicar un comentario