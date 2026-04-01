Regina, Chichinales, Godoy y Huergo tendrán actividades y homenajes en memoria de los caídos y en reconocimiento a quienes participaron en la guerra.

El Alto Valle Este se prepara para homenajear a los veteranos y caídos en Malvinas: ¿cuándo serán los actos?
En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora cada 2 de abril en todo el país, distintas localidades del Alto Valle Este realizarán actos y actividades para recordar a los 649 soldados argentinos fallecidos en el conflicto de 1982 y rendir homenaje a los excombatientes.
En Villa Regina, el acto oficial se desarrollará este jueves por la mañana y comenzará a las 10 con una ofrenda floral en el Monumento a los Caídos, ubicado en la Plazoleta 2 de Abril (predio lindante a la Terminal de Ómnibus). Media hora más tarde tendrá lugar el acto central, que incluirá el ingreso de banderas, el izamiento del pabellón nacional, la entonación de los himnos, un minuto de silencio y palabras alusivas a cargo de un excombatiente y autoridades municipales. La jornada cerrará con la Marcha de Malvinas y el retiro de las banderas, con la participación de la Banda Municipal Romandino Grossi y el Coro Municipal.
En Chichinales, la convocatoria será también el jueves a las 10:30 en la plaza Paseo Islas Malvinas “Roberto Chirino”, donde se realizará un acto abierto a la comunidad para recordar la fecha y mantener viva la memoria colectiva.
En Godoy, el homenaje tendrá lugar a la misma hora en el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en el anfiteatro municipal, con un acto organizado por la Escuela Primaria N° 302.
Por su parte, en Ingeniero Huergo las actividades comenzarán antes, con una vigilia prevista para este miércoles a las 23 en la plaza Soberanía, donde vecinos y vecinas se reunirán para esperar el 2 de abril en un espacio de recuerdo y reflexión.
Una fecha de memoria y soberanía
El 2 de abril fue establecido como feriado nacional inamovible en homenaje a quienes participaron en la guerra y en memoria de los caídos. La fecha recuerda el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas en 1982 y reafirma el reclamo de soberanía sobre el territorio. En cada rincón del país, los actos buscan mantener viva la historia y reconocer el compromiso de quienes defendieron la patria.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
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