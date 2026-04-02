jueves, 2 de abril de 2026

Con actos emotivos conmemoraron 44 años de la Guerra de Malvinas en el Alto Valle Este.


Con actos emotivos conmemoraron 44 años de la Guerra de Malvinas en el Alto Valle Este.

En Huergo, Godoy, Valle Azul y Chichinales se sumaron a la conmemoración para rendir homenaje a los caídos y veteranos de la gesta malvinense.

Al cumplirse el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas y conmemorarse el Día de los Caídos y Veteranos, se realizaron emotivos actos para rendir homenaje a todos los que participaron de la gesta malvinense.

Las actividades contar con la participación de veteranos y soldados movilizados durante la guerra, además de la participación de autoridades de los municipios, representantes de instituciones, docentes y vecinos.

En Huergo.

El acto homenaje por el Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas se realizó con una vigilia que comenzó a las 23 de la noche del uno de abril en la Plaza Soberanía.

A las 0 de este 2 de abril se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y luego entonar las estrofas del Himno Nacional, de Río Negro y la Marcha de Malvinas, la colocación de una ofrenda floral.

La actividad fue encabezada por la intendente Silvia Penilla, veteranos, referentes de Unter, de la Policía, Bomberos y vecinos.

“Esta fecha nos une como argentinos, renovamos nuestro compromiso de honrar la memoria y defender nuestra soberanía, construyendo futuro con identidad y respeto”, destacaron en la conmemoración.

En Godoy.

“Renovamos la memoria colectiva y rendimos homenaje a nuestros veteranos y caídos, reafirmando el respeto, la gratitud y el compromiso permanente con la soberanía nacional”, apuntaron en el acto que se realizó esta mañana en General Enrique Godoy.

La conmemoración en el anfiteatro municipal, en el sector del paseo parquizado del ferrocarril, donde se encuentra el Monumento a los Caídos en Malvinas, con la participación de autoridades municipales, policía, bomberos y representantes de instituciones.

En Valle Azul.

Por su parte en Valle Azul la actividad se realizó con la colocación de una ofrenda en el monumento que recuerda la Guerra de Malvinas. “Recordamos con profundo respeto y orgullo a nuestros héroes de Malvinas”, apuntaron desde la Comisión de Fomento local.

Enfatizaron que “honramos a quienes defendieron nuestra patria con valentía y a quienes dejaron su vida en aquellas tierras. Acompañamos también a los veteranos y a sus familias, que mantienen viva la memoria y el legado de esta causa”.

En Chichinales.

El acto homenaje se realizó en la Plazoleta Roberto Chirino, un excombatiente de la guerra que vive en Chichinales.

Autoridades del municipio y el Concejo Deliberante entregaron reconocimientos a exsoldados continentales y a Roberto Chirino, que agradeció a toda la comunidad el recuerdo y acompañamiento a quienes intervinieron en el conflicto.

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Regina recordó a los veteranos y caídos en Malvinas a 44 años de la guerra.

Ddurante la mañana de este 2 de abril se realizó el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Regina, con la participación de excombatientes, autoridades locales, instituciones y vecinos.

Inicio en la plazoleta 2 de Abril.

La jornada comenzó en la plazoleta “2 de Abril”, ubicada en el sector lindante a la terminal de ómnibus, donde los veteranos junto al intendente Luis Albrieu realizaron la entrega de una ofrenda floral en el monumento a los caídos.

Acto central en el barrio Malvinas.

Posteriormente, las actividades se trasladaron a la plaza del barrio Malvinas, donde se desarrolló el acto central. Allí, la ceremonia inició con el izamiento del Pabellón Nacional, seguido por la entonación de los himnos interpretados por la banda Romandino Grossi y el Coro Municipal, y un minuto de silencio en homenaje a quienes perdieron la vida en el conflicto de 1982.

En ese marco, el excombatiente Eleazar Vázquez brindó palabras alusivas, destacando la importancia de sostener la memoria colectiva y transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido durante la guerra. Luego, el concejal Alejandro Cervera se dirigió al público y expresó: “Ellos son quienes defendieron lo que creemos justo y sagrado. Nos reunimos no solo para cumplir con una fecha en el calendario, sino para abrazar nuestra historia. El 2 de abril no es un día de tristeza estática, sino una jornada de memoria viva”.

Asimismo, remarcó la necesidad de mantener vigente el reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas, al señalar que este aniversario “nos interpela como argentinos y nos reafirma la necesidad de sostener la memoria y la reivindicación legítima e irrenunciable de nuestro derecho soberano”.

Del acto participaron además miembros del cuartel de bomberos, personal policial, autoridades municipales y representantes de distintas instituciones locales. La conducción estuvo a cargo de Gabriela Nahuelcheo.

Cierre con la Marcha de Malvinas.

La jornada concluyó con la interpretación de la Marcha de Malvinas, en un homenaje a 44 años de la guerra que reafirma el compromiso de no olvidar a nuestros héroes.

Noticias publicadas en LA COMUNA DE VILLA REGINA.

 


 

"Cuando no se habla de una cosa resulta como si no hubiese ocurrido" - Oscar Wilde.

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