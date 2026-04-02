Con actos emotivos conmemoraron 44 años de la Guerra de Malvinas en el Alto Valle Este.
En Huergo, Godoy, Valle Azul y Chichinales se sumaron a la
conmemoración para rendir homenaje a los caídos y veteranos de la gesta
malvinense.
Al cumplirse el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas y
conmemorarse el Día de los Caídos y Veteranos, se realizaron emotivos actos
para rendir homenaje a todos los que participaron de la gesta malvinense.
Las actividades contar con la participación de veteranos y
soldados movilizados durante la guerra, además de la participación de
autoridades de los municipios, representantes de instituciones, docentes y
vecinos.
En Huergo.
El acto homenaje por el Día de los Caídos y Veteranos de la
Guerra de Malvinas se realizó con una vigilia que comenzó a las 23 de la noche
del uno de abril en la Plaza Soberanía.
A las 0 de este 2 de abril se realizó el izamiento del
Pabellón Nacional y luego entonar las estrofas del Himno Nacional, de Río Negro
y la Marcha de Malvinas, la colocación de una ofrenda floral.
La actividad fue encabezada por la intendente Silvia
Penilla, veteranos, referentes de Unter, de la Policía, Bomberos y vecinos.
“Esta fecha nos une como argentinos, renovamos nuestro
compromiso de honrar la memoria y defender nuestra soberanía, construyendo
futuro con identidad y respeto”, destacaron en la conmemoración.
En Godoy.
“Renovamos la memoria colectiva y rendimos homenaje a
nuestros veteranos y caídos, reafirmando el respeto, la gratitud y el
compromiso permanente con la soberanía nacional”, apuntaron en el acto que se
realizó esta mañana en General Enrique Godoy.
La conmemoración en el anfiteatro municipal, en el sector
del paseo parquizado del ferrocarril, donde se encuentra el Monumento a los
Caídos en Malvinas, con la participación de autoridades municipales, policía,
bomberos y representantes de instituciones.
En Valle Azul.
Por su parte en Valle Azul la actividad se realizó con la colocación de una ofrenda en el monumento que recuerda la Guerra de Malvinas. “Recordamos con profundo respeto y orgullo a nuestros héroes de Malvinas”, apuntaron desde la Comisión de Fomento local.
Enfatizaron que “honramos a quienes defendieron nuestra
patria con valentía y a quienes dejaron su vida en aquellas tierras.
Acompañamos también a los veteranos y a sus familias, que mantienen viva la
memoria y el legado de esta causa”.
En Chichinales.
El acto homenaje se realizó en la Plazoleta Roberto Chirino,
un excombatiente de la guerra que vive en Chichinales.
Autoridades del municipio y el Concejo Deliberante
entregaron reconocimientos a exsoldados continentales y a Roberto Chirino, que
agradeció a toda la comunidad el recuerdo y acompañamiento a quienes
intervinieron en el conflicto.
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Regina recordó a los veteranos y caídos en Malvinas a 44
años de la guerra.
Ddurante la mañana de este 2 de abril se realizó el acto
conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
en Regina, con la participación de excombatientes, autoridades locales,
instituciones y vecinos.
Inicio en la plazoleta 2 de Abril.
La jornada comenzó en la plazoleta “2 de Abril”, ubicada en
el sector lindante a la terminal de ómnibus, donde los veteranos junto al
intendente Luis Albrieu realizaron la entrega de una ofrenda floral en el
monumento a los caídos.
Acto central en el barrio Malvinas.
Posteriormente, las actividades se trasladaron a la plaza
del barrio Malvinas, donde se desarrolló el acto central. Allí, la ceremonia
inició con el izamiento del Pabellón Nacional, seguido por la entonación de los
himnos interpretados por la banda Romandino Grossi y el Coro Municipal, y un
minuto de silencio en homenaje a quienes perdieron la vida en el conflicto de
1982.
En ese marco, el excombatiente Eleazar Vázquez brindó
palabras alusivas, destacando la importancia de sostener la memoria colectiva y
transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido durante la guerra. Luego, el
concejal Alejandro Cervera se dirigió al público y expresó: “Ellos son quienes
defendieron lo que creemos justo y sagrado. Nos reunimos no solo para cumplir
con una fecha en el calendario, sino para abrazar nuestra historia. El 2 de
abril no es un día de tristeza estática, sino una jornada de memoria viva”.
Asimismo, remarcó la necesidad de mantener vigente el
reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas, al señalar que este
aniversario “nos interpela como argentinos y nos reafirma la necesidad de
sostener la memoria y la reivindicación legítima e irrenunciable de nuestro
derecho soberano”.
Del acto participaron además miembros del cuartel de
bomberos, personal policial, autoridades municipales y representantes de
distintas instituciones locales. La conducción estuvo a cargo de Gabriela
Nahuelcheo.
Cierre con la Marcha de Malvinas.
La jornada concluyó con la interpretación de la Marcha de
Malvinas, en un homenaje a 44 años de la guerra que reafirma el compromiso de
no olvidar a nuestros héroes.
Noticias publicadas en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
"Cuando no se habla de una cosa resulta como si no hubiese ocurrido" - Oscar Wilde.
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