Torneo Patagónico 2026.
Edición Centenario.
El pasado fin de semana, Viernes 17 y Sábado 18 de Abril, se llevó a cabo un nuevo torneo Patagónico en el trinquete de Club Atlético Regina.
Los resultados del torneo fueron:
5ta Cat.
3er Puesto
Marcos Ocaña (Huergo) - Pedro García (Huergo)
2do Puesto
Jorge Pessoa (CAR) - Parra Gastón (Huergo)
1er Puesto
Lucero Santiago (Roca) - Casale Lautaro (Roca)
4ta Cat.
3er Puesto
González Facundo (Huergo) - Parra Gastón (Huergo)
2do Puesto
Tovani Julián (Huergo) - Castillo Denis (Huergo)
1er Puesto
Sebastián Furcade (Roca) - Lucero Santiago (Roca)
3era Cat.
3er Puesto
Rapari Leandro (Beltrán) - Aitor Isasmendi (Choele)
2do Puesto
Picotti Marco (CAR) - Barrientos Ezequiel (Cipolletti)
1er Puesto
Alarcón Lautaro (Jacobacci) - Alarcón Tiziano (Jacobacci)
Jugador destacado
Lucero Santiago
Caballerosidad deportiva
Parra Gastón
Desde la subcomisión de paleta del Club Atlético Regina les agradecemos a todos los participantes por la concurrencia y el excelente ambiente vivido en nuestras instalaciones durante el Torneo.
Agradecemos también a todas aquellas personas externas al Club que participaron, a los sponsors que nos acompañan siempre y a todo el equipo de trabajo que hizo posible la realización de este evento.
Pelota A Paleta Regina
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