COMIENZA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACTA EN VILLA REGINA.
Tras casi 50 años de espera y reclamos por infraestructura propia, la Universidad Nacional del Comahue lanzó la convocatoria para la edificación del primer módulo de aulas y sanitarios en el Barrio 201 Viviendas.
Lo que comenzó como un anuncio cargado de expectativas en julio de 2025, hoy se transforma en el primer paso concreto hacia un hito histórico para la educación superior en la región: el inicio de la construcción del asentamiento propio para la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA).
La Universidad Nacional del Comahue (UNCO) oficializó la apertura de la Contratación Directa por Compulsa Nº 04/2026. Se trata de una licitación clave para la construcción de un nuevo módulo de aulas y sanitarios en la sede de Villa Regina, marcando el fin de décadas de deambular por edificios ajenos y alquileres temporales.
UN RECLAMO DE MEDIO SIGLO.
Para la FACTA, que está pronta a cumplir 50 años en la ciudad, este proyecto representa mucho más que ladrillos y cemento. En diálogo con InfoRegina, el decano de la facultad, Magister Ingeniero Valentín Tassile, recordó la histórica deuda en materia edilicia. «La UNCO en espacios áulicos no puso un ladrillo», sentenció Tassile, al explicar que la facultad siempre funcionó en construcciones preexistentes que debieron ser adecuadas a la fuerza.
La situación actual es crítica: con una matrícula que ronda los 800 estudiantes, la institución se ve obligada a alquilar salones en otras entidades. Esto no solo supone un alto costo económico, sino también una complejidad logística diaria, donde docentes y personal deben armar y desarmar aulas —sillas, proyectores y pantallas— antes y después de cada clase.
DETALLES DEL NUEVO ASENTAMIENTO.
El proyecto se desarrollará en el terreno de más de media hectárea cedido hace dos años por el Concejo Deliberante, ubicado en el Barrio 201 Viviendas, frente a la Escuela Nº 370. La elección del sitio fue estratégica, ya que cuenta con la ventaja de poseer todos los servicios disponibles a pie de obra.
El equipo de arquitectos de la UNCO diseñó un proyecto integral que, en esta primera etapa, contempla:
- Un aula con capacidad para 100 alumnos.
- Dos aulas con capacidad para 50 alumnos cada una.
- Oficinas administrativas y módulos sanitarios.
- Planificación para futuras ampliaciones.
- LA CONVOCATORIA OFICIAL
- La universidad ya ha puesto fecha para la recepción de ofertas y apertura de sobres, con un presupuesto que supera los 160 millones de pesos correspondiente a la primera etapa de la obra.
- Presupuesto Oficial – $161.683.680,88
- Plazo de Ejecución – 180 días corridos
- Recepción de ofertas – Hasta el 22 de abril de 2026 – 10:00 hs
- Apertura de sobres – 22 de abril de 2026 – 10:30 hs
- Lugar de apertura – Dirección de Compras UNCo (Buenos Aires 1400, Neuquén)
Esta obra no solo fortalecerá la infraestructura educativa, sino que consolidará definitivamente la presencia de la FACTA en el tejido urbano de Villa Regina, brindando por primera vez a su comunidad académica un espacio diseñado específicamente para la formación de profesionales de la alimentación.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/noticias/comienza-la-construccion-del-nuevo-edificio-de-la-facta-en-villa-regina/
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