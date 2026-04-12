Se realizó el Gran Bingo Familiar del Aero Club Villa Regina.

Este sábado 11 de abril el Aeroclub de Villa Regina organizó un bingo, en el salón de usos
múltiples del CEM 70, con el fin de recaudar fondos que se destinarán a la
celebración que se realizará en mayo mes del aniversario 70º de esta
institución reginense.
El Aeroclub de Villa Regina
ya está trabajando en un festival aéreo que contará con distintas
propuestas como aviones de otros aeroclubes tanto del país como de Chile,
vuelos acrobáticos y la presencia de helicópteros del Ejército Argentino.
Desde el Aero Club agradecen a todas las personas que
participaron del "Gran Bingo Aniversario" junto a más de 400
personas.
Un agradecimiento muy especial para Municipalidad de Villa Regina (área de Turismo, a cargo de María Luján Musso), Escuela Municipal de Arte y Cultura (taller municipal de malambo, folclore y tango a cargo del profesor Cacho Villegas), al sonidista Rubén, el locutor estrella Juan José Zwenger, Municipalidad de Gral. Godoy, Colegio Secundario N° 70, Or.Es.Pa, Esther Rivas, por las riquísimas empanadas, socios del Aeroclub de Villa Regina, amigos, familiares, empresas y comerciantes que donaron los premios para los sorteos.
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