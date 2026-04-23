jueves, 23 de abril de 2026

Presentación del libro CentoxCento Villa Regina Italia en Patagonia en Italia.


 Presentación del libro CentoxCento Villa Regina Italia en Patagonia en Italia.











Gracias totales a la Universitá di Bologna (Prof. Bruno Marangoni y Prof. Moreno Toselli) por la organización de la presentación de nuestro Libro CentoxCento Villa Regina Italia en Patagonia. Un agradecimiento especial al Director Prof. Pietro Rocculi, al Prof. Marco Dalla Rosa y a Francesca Patrignani) del Centro Interdepartamental di Ricerca Agroalimentare "CIRI" por la organización de la presentación en la Feria Internacional Macfrut 2026....

Finalmente gracias a todos los participantes alumnos, profesores, a la Delegación Argentina y al público en general que nos acompañó..
ITALIA sei sempre nel mio cuore!!!
Martín Vesprini.
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