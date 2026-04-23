Presentación del libro CentoxCento Villa Regina Italia en Patagonia en Italia.
Gracias totales a la Universitá di Bologna (Prof. Bruno Marangoni y Prof. Moreno Toselli) por la organización de la presentación de nuestro Libro CentoxCento Villa Regina Italia en Patagonia. Un agradecimiento especial al Director Prof. Pietro Rocculi, al Prof. Marco Dalla Rosa y a Francesca Patrignani) del Centro Interdepartamental di Ricerca Agroalimentare "CIRI" por la organización de la presentación en la Feria Internacional Macfrut 2026....
Finalmente gracias a todos los participantes alumnos, profesores, a la Delegación Argentina y al público en general que nos acompañó..
ITALIA sei sempre nel mio cuore!!!
Martín Vesprini.
No hay comentarios:
Publicar un comentario