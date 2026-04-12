CLUB ATLÉTICO REGINA: ÚNICO LÍDER Y MARCHA IMPARABLE.

Liga Confluencia: Atlético Regina goleó en el cierre de la fecha y manda en la zona Campeonato.
El conjunto reginense goleó 4-0 a Pillmatún en el cierre de
la jornada y se mantiene como líder del Apertura.
ATLÉTICO REGINA: ÚNICO LÍDER Y MARCHA IMPARABLE.
Se completó la quinta jornada del Apertura de la Liga
Deportiva Confluencia y ya empieza a perfilarse la pelea por la cima en la zona
Campeonato. El Atlético Regina (13) goleó 4-0 a Pillmatún (7) en condición de
local y se mantiene como único líder.
Se completó la quinta jornada del Apertura de la Liga
Deportiva Confluencia y ya empieza a perfilarse la pelea por la cima en la zona
Campeonato. El Atlético Regina (13) goleó 4-0 a Pillmatún (7) en condición de
local y se mantiene como único líder.
En otros resultados, Deportivo Huergo (8) y Círculo Italiano
(2) igualaron sin goles, Petroleros Pampeanos (5) consiguió un triunfo clave
por 2-1 ante Unión (5) en Allen, y Fernández Oro (2) empató 1-1 frente a
Argentinos del Norte (8).
Las posiciones: Atlético Regina (13), La Amistad (12), Cimac
(11), Argentinos del Norte (8), Deportivo Huergo (8), Pillmatún (7), Cipolletti
(6), Deportivo Roca (5), Unión (5), San Martín (5), Petroleros Pampeanos (5),
Unión (3), Catriel (2), Fernández Oro (2).
CLUB GODOY GANÓ.
El equipo que dirige Leandro Barraza le ganó por 6 a 2 a El
Salvador. Los soldadores fueron Damián Cerles dos goles, Bautista Aguiar dos
goles, Alonso Lerbanne y Jonatan Figueroa.
En 3ra el equipo igualó 1 a 1 y el autor del gol fue Mario
Durán.
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