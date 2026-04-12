domingo, 12 de abril de 2026

CLUB ATLÉTICO REGINA: ÚNICO LÍDER Y MARCHA IMPARABLE.

 




Liga Confluencia: Atlético Regina goleó en el cierre de la fecha y manda en la zona Campeonato.

El conjunto reginense goleó 4-0 a Pillmatún en el cierre de la jornada y se mantiene como líder del Apertura.

ATLÉTICO REGINA: ÚNICO LÍDER Y MARCHA IMPARABLE.

En el estadio Dante Vesprini (localía cedida por Círculo Italiano), el Albo ratificó su excelente presente al golear 4 a 0 a Pilmatún de Cipolletti. Los dirigidos por la dupla técnica mostraron una gran eficacia ofensiva con tantos de Facundo Acuña, Rubén García, Facundo Gutiérrez y Gustavo Díaz.
Con esta victoria, Regina alcanza las 13 unidades y se mantiene como el único líder del certamen. La mala noticia de la jornada fue para la Tercera División, que cayó por la mínima (0-1) ante el conjunto cipoleño.
Lo que viene: Un duelo de alto voltaje. Por la 6° fecha, el Albo visitará a su inmediato perseguidor y gran animador del torneo, La Amistad de Cipolletti (InfoRegina).

Se completó la quinta jornada del Apertura de la Liga Deportiva Confluencia y ya empieza a perfilarse la pelea por la cima en la zona Campeonato. El Atlético Regina (13) goleó 4-0 a Pillmatún (7) en condición de local y se mantiene como único líder.

Se completó la quinta jornada del Apertura de la Liga Deportiva Confluencia y ya empieza a perfilarse la pelea por la cima en la zona Campeonato. El Atlético Regina (13) goleó 4-0 a Pillmatún (7) en condición de local y se mantiene como único líder.

En otros resultados, Deportivo Huergo (8) y Círculo Italiano (2) igualaron sin goles, Petroleros Pampeanos (5) consiguió un triunfo clave por 2-1 ante Unión (5) en Allen, y Fernández Oro (2) empató 1-1 frente a Argentinos del Norte (8).

Las posiciones: Atlético Regina (13), La Amistad (12), Cimac (11), Argentinos del Norte (8), Deportivo Huergo (8), Pillmatún (7), Cipolletti (6), Deportivo Roca (5), Unión (5), San Martín (5), Petroleros Pampeanos (5), Unión (3), Catriel (2), Fernández Oro (2).

CLUB GODOY GANÓ.

El equipo que dirige Leandro Barraza le ganó por 6 a 2 a El Salvador. Los soldadores fueron Damián Cerles dos goles, Bautista Aguiar dos goles, Alonso Lerbanne y Jonatan Figueroa.

En 3ra el equipo igualó 1 a 1 y el autor del gol fue Mario Durán.

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