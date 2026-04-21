Círculo Italiano el pasado sábado estuvo presente en el acto por el 50° aniversario de la Scuola d’Italiano Dante Alighieri, que funciona en nuestra Sede Social, reafirmando este espacio como un verdadero punto de encuentro cultural.
Aquel 15 de mayo de 1927, cuando en la entonces Colonia Regina nacía el Dopo Scuola Italiano, impulsado por figuras como Benedetta Cipolletti de Bonoli, quien reunió a las familias y dio inicio a aquel proyecto educativo; Felipe Bonoli, Jaime Picotti y Domingo Ratti, quienes sentaron las bases de una comunidad unida por la educación, la cultura y la identidad.
Nuestra presidenta destacó la importancia de sostener ese legado y seguir transmitiendo la lengua y la cultura italiana a las nuevas generaciones.
´Que esta escuela siga siendo un puente entre generaciones.
Entre Italia y Argentina.
Entre el pasado y el futuro.
Diremos con una frase en italiano, en homenaje a aquellos que comenzaron este camino:“La lingua è la casa della memoria. Custodirla significa non dimenticare chi siamo.”
La lengua es la casa de la memoria. Cuidarla es no olvidar quiénes somos.´
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“Dante Alighieri” Escuela de Idioma Italiano.
La Escuela “Dante Alighieri” de Villa Regina fue fundada en el año 1976. Sus Objetivos eran los de difundir el idioma y la cultura italiana.
La primer Comisión Directiva fue la siguiente:
Presidente: Sergio Cisint
Vicepresidente: Víctor Biffi
Secretario: Angélica Biggi
Vicesecretario: Vasco Ardenghi
Tesorero: Domingo Menis
Vicetesorero: Carmelo La Colla
Vocales: Tito Perazzoli, Adriana Fusi, Pía Ridolfi, Bruno Tasca, Ernesto Brovedani.
En 1979 la Escuela debió cerrar sus puertas por falta de profesores. En 1987 fue reabierta y desde ese momento continúa cumpliendo con sus objetivos en la ciudad de Villa Regina.
La “Dante Alighieri” está afiliada a la Dante de Roma, la misma provee de material didáctico para la escuela y también becas para el perfeccionamiento de los profesores.
Cada dos años un profesor concurre a escuelas Dante de diversas ciudades de Italia, durante un mes, para perfeccionarse.
La escuela cuenta con cuatro profesores, ochenta alumnos de escuela primaria y alrededor de treinta personas adultas; trabaja de lunes a viernes en horario tarde. Todos los profesores han realizado estudios en Italia, en Universidades y Escuelas Dante. La Escuela cuenta con material didáctico moderno, audiovisuales y una nutrida biblioteca con más de 1.000 volúmenes.
Además de sus tareas pedagógicas desarrolla eventos culturales, como por ejemplo charlas de profesionales italianos o de personas que nos visitan, siempre en idioma italiano, conferencias sobre las regiones italianas en las cuales se expone la historia, la cultura y las atracciones turísticas de cada una, exposiciones de distinto tipo, y también participa en la vida cultural de la comunidad.
*** "Círculo Italiano Villa Regina - Río Negro 1926 - 70 Aniversario - 1996", páginas 24/25.
Publicado en ¡BIEN DE REGINA!
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