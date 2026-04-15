EL PATAGÓNICO DE KARTING ENCIENDE MOTORES, C0MIENZA EL 42º CAMPEONATO ANUAL.
La cita será este sábado 18 y domingo 19 de abril. Tras un exitoso paso por el certamen nocturno, el emblemático trazado de Villa Regina se prepara para recibir la primera de las diez fechas que darán forma al calendario 2026.
El rugir de los motores vuelve a ser el protagonista absoluto en el Alto Valle. Este fin de semana, el Kartódromo del Moto Club Reginense será el escenario de la primera fecha del 42° Campeonato Patagónico de Karting, marcando el inicio del camino para coronar a los campeones de la presente temporada.
Luego de lo que fue el exitoso preámbulo con el Campeonato Nocturno, la Comisión Directiva de la institución no dio respiro y concretó diversas obras de mantenimiento y mejoras en distintos sectores del circuito. El objetivo, presentar un trazado en impecables condiciones para recibir a los mejores exponentes de la región en el que es considerado, por infraestructura y tradición, el mejor kartódromo de la Patagonia.
UN CALENDARIO DE ALTA EXIGENCIA
El certamen 2026 está diseñado para los más competitivos. Constará de un total de 10 fechas, de las cuales dos tendrán puntaje especial, un factor clave que obligará a los pilotos a mantener la regularidad desde el primer semáforo verde.
Las categorías que saltarán a la pista mantienen la base del certamen estival, garantizando diversidad y espectáculo:
• Internacional
• 125cc y 150cc 4 Tiempos
• Master y Varilleros
• Juvenil y Junior
CRONOGRAMA DEL FIN DE SEMANA
La actividad oficial comenzará el sábado a las 14:00 hs con las verificaciones administrativas. A partir de las 15:00 hs, las máquinas saldrán a pista para las pruebas oficiales, donde se realizarán dos tandas cronometradas fundamentales para la puesta a punto.
El domingo será el día de la verdad. Las puertas del predio se abrirán a las 8:30 hs, iniciando las clasificaciones a las 9:30 hs. La acción fuerte de las series y finales comenzará puntualmente a las 10:30 hs, culminando la jornada con el tradicional podio y la entrega de trofeos.
Con todo listo y el circuito en condiciones óptimas, se espera un marco de público imponente para acompañar el inicio de una de las competencias con más historia en el automovilismo regional.
Equipo de prensa y comunicación
Moto Club Reginense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario