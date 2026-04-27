CAMBIOS EN EL GABINETE DEL MUNICIPIO, JUANJO VALVERDE REGRESA A LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y DEFENSA CIVIL.

El intendente Luis Albrieu solicitó la renuncia del Dr. Mario Figueroa y convocó a un hombre de su confianza para reasumir el mando de un área clave. Valverde, de amplia trayectoria en la gestión pública, comenzará sus funciones este miércoles.
El Municipio de Villa Regina formalizará este miércoles un cambio significativo en su estructura de gobierno. Juanjo Valverde asumirá la titularidad de la Dirección de Tránsito y Defensa Civil, un área que conoce en profundidad y que ya ha liderado en periodos anteriores bajo la conducción del actual jefe comunal.
La modificación en el gabinete se produce tras el pedido de renuncia por parte del intendente Albrieu al Dr. Mario Figueroa, quien se desempeñaba en el cargo desde el inicio de la gestión de Marcelo Orazi en diciembre de 2019, y había sido ratificado por Albrieu al asumir su nuevo mandato el pasado 12 de diciembre de 2023.
UN PERFIL CON EXPERIENCIA Y GESTIÓN TERRITORIAL
El regreso de Valverde a Tránsito no es una improvisación. Su historial en la función pública local está marcado por hitos operativos y administrativos:
Durante sus pasos anteriores por esta misma dirección, en una anterior gestión de Albrieu, fue el responsable de implementar el sistema de estacionamiento medido en el año 2012, además de modernizar la gestión del parque judicial de vehículos retenidos y endurecer los operativos de control bajo la Ley Nacional de Tránsito.
En 2018, bajo la intendencia de Carlos Vazzana, Valverde dio un salto jerárquico al asumir como Secretario de Gobierno, rol que lo llevó incluso a quedar temporalmente al frente del EJECUTIVO MUNICIPAL.
LOS DESAFIOS INMEDIATOS
Valverde aceptó la propuesta de Albrieu con el objetivo de imprimirle una nueva dinámica a una dirección sensible para la seguridad ciudadana. Entre sus prioridades se encuentran la reorganización de los operativos de control nocturno, el fortalecimiento de Defensa Civil y la optimización de los recursos en la vía pública.
Publicado en INFOREGINA.
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