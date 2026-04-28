ELECCIONES UNCO: DOS LISTAS SE PRESENTARON PARA CONDUCIR LA FACTA.
En el marco de las elecciones generales de la Universidad Nacional del Comahue, dos listas se presentaron para disputar la conducción de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FaCTA). Al actual decano Valentín Tassile le competirá Hugo Curzel. En la UNCo se vota con el sistema de boleta única.
El viernes finalizó el plazo para la presentación de listas de cara a lo que serán las elecciones generales en la UNCo los días 26 y 27 de mayo. Esas jornadas la comunidad académica deberá elegir rector, decano en cada facultad y los representantes de los claustros en los consejos Superior y Directivos respectivamente.
En Villa Regina dos listas se anotaron para conducir la Facultad de Alimentos por el período 2026-2030. Por un lado, el oficialismo repetirá la fórmula de Valentín Tassile e Ivanna Milanesi, actuales decano y vicedecana, bajo el nombre de Proyectar Facta. Mientras que representando a la lista Integración Facta estará Hugo Curzel como candidato a decano junto a Elizabeth Ohaco como vicedecana.
Desde que la sede de Villa Regina pasó a tener jerarquía de facultad es la segunda vez que habrá competencia para elegir decano. La otra vez sucedió en 2014 cuando Rubén Carrizo le ganó a Víctor Monópoli. En el resto de las elecciones (2010, 2018 y 2022) fueron con lista única.
Pero la competencia no solamente se dará en la elección a decano. Porque también se abrió ese escenario en lo que será la definición por los 8 integrantes del claustro Docente en el Consejo Directivo. En este sentido, competirán tres listas: Renovación Facta, encabezada por Gustavo Passaniti; Integración Facta, con Laura Frassón como primera candidata; y Hacemos Facta, con Lorena Francheschinis a la cabeza.
Después entre Futuro Facta (Andrés Chavarri) e Integración Facta (Marisa Biec) se disputarán la única banca de Graduados; mientras que en No Docentes y Estudiantes habrá lista única, con Facta y Compromiso Estudiantil Facta respectivamente.
Además del decano, el Consejo Directivo se compone de 8 representantes Docentes, 4 Estudiantes, 3 No Docentes y 1 Graduado. El tiempo de los mandatos son de cuatro años para el decano y los consejeros docentes, dos para los no docentes y graduados y uno para los estudiantes.
A nivel universidad también se presentaron dos candidaturas para heredar la silla de la actual rectora Beatriz Gentile. En representación del oficialismo universitario competirá la fórmula de Christian Lopez-Lorena Higuera (Futuro UNCo), mientras que la oposición presentó la dupla de Carlos Espinosa-Ana Basset (Impulsar la UNCo). Al igual que para los decanos los mandatos para el rector y vicerrector son de cuatro años.
En toda la Universidad Nacional del Comahue hay un total de 37.756 empadronados. Siendo en la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos un total de 55 docentes, 209 estudiantes, 17 no docentes y 285 graduados. Cabe aclarar que el padrón se compone con quiénes cumplen con los requisitos necesarios, no con la totalidad de la comunidad educativa.
De acuerdo al cronograma, las actividades continuarán con la exhibición de listas hasta el 30 de abril, período de impugnaciones 4 y 5 de mayo y oficialización de las listas el 11 de mayo. Los días 26 y 27 de mayo serán las elecciones.
Publicado en REGINA NOTICIAS.
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