¿TECNOLOGIA O PROFANACION DIGITAL? EL DEBATE POR EL INGRESO DE GOOGLE STREET VIEW AL CEMENTERIO DE VILLA REGINA?
El avance de la digitalización parece no tener fronteras, y en nuestra ciudad ha alcanzado un rincón que muchos consideran sagrado. Recientemente, usuarios han manifestado su sorpresa al descubrir que las cámaras de Google Street View no solo recorren las avenidas y calles de Villa Regina, sino que han traspasado los portones del cementerio local, registrando sus calles internas y permitiendo un recorrido virtual en 360 grados entre tumbas y panteones.Aunque la legislación argentina avala esta práctica, el hecho abre un profundo interrogante ético: ¿Es correcto que la tecnología irrumpa en el espacio del duelo y el descanso eterno?
EL MARCO LEGAL, LO QUE DICE LA LEY.
A nivel jurídico, la situación es clara. En Argentina, la visibilización de las calles internas de un cementerio por parte de Google no es ilegal. Según la jurisprudencia vigente, estos senderos se consideran áreas de circulación general o espacios de acceso público.
Los puntos clave que protegen a la empresa tecnológica incluyen:
- Espacios públicos: La justicia interpreta que las imágenes tomadas desde lugares de tránsito público no violan la intimidad, siempre que se respete el contexto.
- Protección de datos: Google aplica algoritmos para difuminar rostros y patentes, minimizando la identificación de personas.
- Límites específicos: Si bien existen fallos (como uno reciente de 2025) que condenan la intrusión en el ámbito privado del hogar, este criterio suele ser más laxo en espacios abiertos como necrópolis o parques.
ENTRE LA UTILIDAD Y LA SENSIBILIDAD.
Desde una perspectiva práctica, Street View facilita la ubicación de panteones o sectores específicos para quienes visitan la ciudad. Sin embargo, para muchos vecinos, el cementerio no es un «parque público» ni un «monumento» más. Es un espacio de recogimiento donde la captura de imágenes, aunque sea con fines cartográficos, puede percibirse como una falta de respeto a la memoria de los difuntos y a la privacidad de los deudos.
¿Dónde termina el derecho a la información y dónde comienza el derecho al respeto de la sensibilidad religiosa o personal? Aunque la plataforma permite solicitar el difuminado de imágenes consideradas sensibles, el debate queda instalado en la comunidad:
¿Debería existir un límite ético que impida a las cámaras registrar estos espacios, independientemente de lo que permita la ley?
Queremos saber tu opinión: ¿Consideras que es una herramienta útil para localizar sectores en el cementerio o sentís que es una invasión innecesaria al espacio de los muertos?
¿Creés que legislaciones deberían regular el ingreso de estos vehículos de mapeo a los recintos municipales sensibles?
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