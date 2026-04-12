ALDRIGHETTI PELEO LA PUNTA EN EL TC2000 Y FINALIZÓ EN EL TOP 5.

En una jornada vibrante ante más de 40.000 personas, el autódromo «El Zonda» Eduardo Copello fue el escenario de una batalla automovilística épica por la segunda fecha del campeonato de TC2000. En medio de la adrenalina y el calor sanjuanino, el piloto oriundo de Villa Regina, Facundo Aldrighetti, tuvo una actuación destacada que lo mantuvo como protagonista absoluto de la competencia.
Al mando del Honda ZR-V #83 del equipo oficial Honda YPF Racing, el representante rionegrino inició la final desde la quinta posición tras una clasificación competitiva.
Desde la largada de parado, Aldrighetti mostró sus intenciones. Con una salida efectiva, logró escalar rápidamente al tercer lugar, colocándose detrás de Tomás Fernández y Lucas Vicino. Sin embargo, el reginense no se conformó con el último escalón del podio provisional y fue a la caza del líder.
El momento de mayor tensión ocurrió cuando Aldrighetti ejecutó una maniobra de superación sobre Fernández en la recta principal, llegando a comandar el pelotón por algunos metros. Pese al esfuerzo, el piloto de San Jorge logró recuperarse, relegando al Honda del reginense en una lucha que no dio respiro.
La carrera se tornó áspera promediando la mitad del tiempo reglamentario. Mientras Matías Rossi (finalmente el ganador) realizaba una remontada histórica desde el séptimo lugar, el pelotón de vanguardia sufría roces constantes. El propio Rossi destacó tras la victoria la dificultad de la competencia:
«Hubo muchos roces adelante… Por suerte pude esquivar a Facundo Aldrighetti para poder avanzar», señaló el «Misil», dando cuenta de lo cerrada que fue la defensa del piloto de Villa Regina.
RESULTADO FINAL Y BALANCE.
Tras 26 vueltas de alta exigencia en uno de los circuitos más técnicos y peligrosos del país, Facundo Aldrighetti cruzó la bandera a cuadros en la 5ª posición. Si bien el podio quedó conformado por Matías Rossi (Toyota), Emiliano Stang (Toyota) y Nicolás Palau (VW), el piloto del Honda YPF Racing logró sumar puntos valiosos para el campeonato y reafirmó su capacidad para pelear mano a mano con los referentes de la categoría.
Con este resultado, Aldrighetti se mantiene como la principal carta de la marca japonesa en el certamen, dejando en alto el nombre de Villa Regina en el automovilismo nacional.
Clasificación Final – Top 5 en San Juan
- Matías Rossi (Toyota)
- Emiliano Stang (Toyota)
- Nicolás Palau (VW)
- Tomás Fernández (Toyota)
- Facundo Aldrighetti (Honda).
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