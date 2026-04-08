El Dr. Daniel Fioretti asumió formalmente la conducción del hospital "Dr. Carlos Ratti" de Ing. Huergo.

𝐀𝐬𝐮𝐦𝐢𝐨́ 𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 "𝐃𝐫. 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐑𝐚𝐭𝐭𝐢".
El Dr. Daniel Fioretti asumió formalmente la conducción del nosocomio local, en reemplazo de Claudia Méndez, quien se desempeñaba en el cargo desde el año 2022.
La actividad estuvo encabezada por el Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, acompañado en la mesa por la Intendente Silvia Penilla, junto a las autoridades salientes y entrantes.
Durante la jornada, se destacó la importancia de fortalecer la calidad de atención, consolidar el trabajo en equipo y continuar mejorando el sistema sanitario local, apostando al diálogo, al uso eficiente de los recursos y a la incorporación de la tecnología como herramienta clave.
En este marco, la Intendente Silvia Penilla se puso a disposición para trabajar de manera conjunta, con el objetivo de seguir brindando respuestas a las necesidades de la comunidad.
Desde el Municipio de Ingeniero Huergo saludamos al Dr. Daniel Fioretti en esta nueva responsabilidad, deseándole una gestión exitosa en beneficio de toda la comunidad huerguense. Asimismo, reconocemos el compromiso y la labor llevada adelante por Claudia Méndez durante estos años, destacando su aporte al fortalecimiento del sistema de salud local.
*** Información de Municipalidad de Ing. Huergo.
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