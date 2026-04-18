𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗢𝗧𝗢 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗡𝗘𝗡𝗦𝗘
EL MOTO CLUB REGINENSE CONFIRMA EL CRONOGRAMA ORIGINAL. LAS PRUEBAS COMIENZAN HOY A LAS 15:00HS.
La Comisión Directiva del Moto Club Reginense se complace en informar a pilotos, mecánicos y al público en general que, tras la inspección realizada en el trazado, se ha constatado una rápida y favorable evolución del piso del circuito.
Gracias a las condiciones climáticas actuales y la excelente capacidad de drenaje de nuestro kartódromo, el suelo se encuentra en condiciones óptimas para la práctica deportiva. En consecuencia, la institución confirma que no habrá modificaciones en el cronograma original de la fecha.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:
• Sábado 18 de abril:
Inicio de actividad: 15:00 hs.
Pruebas Oficiales Cronometradas
Se llevarán a cabo según lo estipulado, consistiendo en 3 tandas para cada categoría.
• Domingo 19 de abril
Clasificaciones: A partir de las 09:30 hs.
Series y Finales: A partir de las 10:30 hs.
Desde la Comisión Directiva celebramos que el esfuerzo en el mantenimiento del predio permita dar continuidad a la pasión del karting sin demoras. Invitamos a todos los equipos a finalizar sus preparativos para dar inicio a una gran jornada de competencia.
Comisión Directiva Moto Club Reginense
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