RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN EL ALTO VALLE ESTE.
EN VILLA REGINA.
Se informa que, el servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante el fin de semana largo.
En caso de lluvia se suspende la recolección hasta el día siguiente.
Solicitan la colaboración para no sacar los residuos fuera de los horarios establecidos.
EN ING. HUERGO.
En el marco de los próximos feriados LA prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios:
- JUEVES 2 |Habrá recolección de residuos (desde las 06 hs).
- VIERNES 3 No habrá servicio de recolección.
- SÁBADO 4 Habrá recolección de residuos (desde las 06 hs).
* Recordar la importancia de colocar los residuos en bolsas y no arrojar elementos cortopunzantes junto a los residuos domiciliarios.
EN CHICHINALES.
La Municipalidad de Chichinales informa que el servicio de recolección funcionará con normalidad este jueves 2 y viernes 3.
EN MAINQUÉ.
La Municipalidad de la centenaria Mainqué comunica a toda la población; que la recolección de residuos del viernes 03 de Abril; se realizará el día sábado 04 de Abril, en horario normal.
EN VALLE AZUL.
La recolección de residuos pasará este sábado 4 de abril a partir de las 14:00 hs.
A partir de este mes se retoma el día y horario habitual de recolección.
*** De lo informado por municipios del Alto Valle Este en redes sociales.
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