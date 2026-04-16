Homenaje a la memoria de la primera Decana Dra. Adriana Catalina Caballero por la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA) de Villa Regina.

Dra. Adriana Catalina Caballero: Un nombre que se hace
historia en nuestra Facultad.
En una jornada cargada de emoción y profundo sentido de
pertenencia, la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA)
rindió homenaje a la memoria y el legado de quien fuera nuestra primera Decana
y Vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue, la Dra. Adriana Catalina
Caballero.
Un encuentro de toda la comunidad.
El acto contó con la presencia de la Rectora de nuestra Universidad, Beatriz Gentile; el Vicerrector, Paúl Osovnikar; y la
Secretaria de Investigación, María Eugenia Rodríguez, quienes junto a las
autoridades de la FACTA, docentes, nodocentes, graduados y estudiantes,
conformaron un marco de respeto y gratitud.
Un agradecimiento especial a los familiares de Adriana,
quienes viajaron para acompañarnos, permitiéndonos abrazar juntos su recuerdo y
celebrar la vida de una mujer que hizo de la gestión un acto de justicia y de
la ciencia una herramienta de soberanía.
Palabras que trascienden.
Uno de los momentos más conmovedores fue la reproducción de
su último discurso en la cena por los 50 años del asentamiento. Escuchar
nuevamente su voz reforzó nuestra convicción: la universidad pública es, y debe
ser siempre, el motor de igualdad de oportunidades para nuestro país.
Para que su presencia sea constante, hoy bautizamos oficialmente
nuestra Aula Magna con su nombre. A partir de ahora, cada clase, cada debate y
cada acto que ocurra en este espacio, estará cobijado por su integridad y su
visión estratégica.
Raíces de unión.
Como cierre de este tributo, nos trasladamos al patio para
plantar un Ligustrum texanum. En la etimología de su nombre encontramos la
palabra "ligare" (unir), la metáfora perfecta para la vida de
Adriana, quien supo tejer los vínculos que hoy nos sostienen como comunidad. Al
sellar sus raíces en nuestra tierra, aseguramos que su sombra protectora siga
uniendo los sueños de las futuras generaciones.
Adriana Catalina Caballero: tu legado es nuestra bandera y
tu memoria, el refugio eterno de nuestra Facultad.
Información: FACTA.
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