domingo, 12 de abril de 2026

La Fiesta de la Paella en Huergo premió a los ganadores de la mejor Paella y de la Decoración Stands.

 




La Fiesta de la Paella en Huergo premió a los ganadores de la mejor Paella y de la Decoración Stands.

La 16° edición de la Fiesta Provincial de la Paella Española, las Peñas y la Amistad llegó a su fin, esta tarde, en Ingeniero Huergo el predio montado en inmediaciones del Club Social y Deportivo Huergo.

Ganadores del Concurso Gastronómico de la Fiesta de la Paella de Huergo.

Luego de probar y evaluar a cada una de las paellas en competencia, el jurado dio su veredicto con estos resultados

- 1° Puesto: Peña “Los Rodríguez" ($600.000)

- 2° Puesto: Peña “La Baraja” ($400.000)

- 3° Puesto: Peña “La Peña de Mirta” ($250.000)

El jurado estuvo integrado por los chefs Leonardo Perazzoli, Federico Domínguez Fontán, Gabriela Martínez, Emerson Mellado y José Lofiego en representación de "Paelleros de Huergo".

Ganadores del Concurso de Decoración de Stands.

-  Este año los premios fueron para estas instituciones:

-  1° Puesto: ESRN N° 34 ($350.000)

-  2° Puesto: ESRN N° 140 ($250.000)

-  3° Puesto: Escuela Especial 15 ($200.000)

El jurado, compuesto por Marian Sepúlveda, Ela Gerván y Carina Sánchez, destacó la creatividad y el esfuerzo de todas las instituciones.


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