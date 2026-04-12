La Fiesta de la Paella en Huergo premió a los ganadores de
la mejor Paella y de la Decoración Stands.
La 16° edición de la Fiesta Provincial de la Paella Española,
las Peñas y la Amistad llegó a su fin, esta tarde, en Ingeniero Huergo el
predio montado en inmediaciones del Club Social y Deportivo Huergo.
Ganadores del Concurso Gastronómico de la Fiesta de la
Paella de Huergo.
Luego de probar y evaluar a cada una de las paellas en
competencia, el jurado dio su veredicto con estos resultados
- 1° Puesto: Peña “Los
Rodríguez" ($600.000)
- 2° Puesto: Peña “La Baraja”
($400.000)
- 3° Puesto: Peña “La Peña de
Mirta” ($250.000)
El jurado estuvo integrado por los chefs Leonardo Perazzoli,
Federico Domínguez Fontán, Gabriela Martínez, Emerson Mellado y José Lofiego en
representación de "Paelleros de Huergo".
Ganadores del Concurso de Decoración de Stands.
- Este año los premios fueron para estas
instituciones:
- 1° Puesto: ESRN N° 34 ($350.000)
- 2° Puesto: ESRN N° 140 ($250.000)
- 3° Puesto: Escuela Especial 15 ($200.000)
El jurado, compuesto
por Marian Sepúlveda, Ela Gerván y Carina Sánchez, destacó la creatividad y el
esfuerzo de todas las instituciones.
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