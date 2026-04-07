Mapa actualizado de radares en Río Negro: conocé su
ubicación y normativa vigente.
En las rutas de la provincia conviven cinemómetros
municipales, radares en ejidos urbanos y dispositivos de la Agencia Provincial
de Seguridad Vial. Conocé el mapa de radares en Río Negro, las ubicaciones
confirmadas sobre rutas nacionales y los requisitos de señalización para que
las multas sean válidas.
Transitar por las carreteras rionegrinas requiere hoy una
atención especial a la velocidad y a la cartelería. El mapa de radares en Río
Negro presenta un esquema mixto donde conviven equipos administrados por
municipios, dispositivos en avenidas internas y la red de la Agencia Provincial
de Seguridad Vial (APSV).
Según la normativa vigente sobre los radares en Río Negro,
todos los dispositivos deben contar con la homologación del INTI. En el caso de
los controles provinciales, las multas se rigen por una escala de valores atada
al precio del combustible en Viedma, mientras que los municipios aplican sus
propios cuadros tarifarios.
La distribución de los controles de velocidad se organiza
según la autoridad que los administra y la ruta nacional o provincial que
atraviesan.
¿Dónde se encuentran los radares en las rutas de Río Negro?.-
A continuación, el detalle del mapa de radares en Río Negro
actualizado:
Controles en Ruta Nacional 22
Río Colorado: radar de la Agencia Provincial en el kilómetro
859.
Darwin: equipo con habilitación municipal.
Villa Regina: dispositivos provinciales en los kilómetros
1127 y 1134.
Cervantes: control de la Agencia Provincial en el kilómetro
1160,5.
Controles en Ruta Nacional 151
Cipolletti: radar provincial ubicado en el kilómetro 4.
Cinco Saltos: equipo provincial en el kilómetro 11,8.
Contralmirante Cordero: dispositivo con habilitación
municipal.
Sargento Vidal: control de la Agencia Provincial en el
kilómetro 33.
Controles en Ruta Nacional 40
Dina Huapi: radar con habilitación municipal.
Bariloche: equipos municipales sobre la ruta y en avenidas
principales (Bustillo, Pioneros, Esandi).
El Bolsón: dispositivo con habilitación municipal en el
acceso.
Controles en Rutas 3, 250 y 251
Viedma (Ruta 3): radar de la Agencia Provincial en el
kilómetro 965.
Sierra Grande (Ruta 3): controles provinciales en los
kilómetros 1263,5 y 1265.
Lamarque (Ruta 250): único control en esta ruta, en el
kilómetro 269 (Provincial).
General Conesa (Ruta 251): equipo con habilitación municipal.
Requisitos de señalización en el mapa de radares en Río
Negro.
Para que un control de velocidad sea considerado legítimo y
la multa sea válida, la Agencia Provincial de Seguridad Vial exige una
disposición específica de cartelería móvil y señalización previa.
¿Cuál es la cartelería legítima de aviso de radares para que
la multa sea válida?.-
Según los protocolos oficiales:
Aviso previo (500 metros): el primer cartel debe indicar
«ATENCIÓN – RADAR VIGILA».
Información institucional (300 metros): un cartel azul debe
especificar quién realiza la fiscalización de velocidad.
Radar Móvil (100 metros): señalización inmediata de
«ATENCIÓN – RADAR MÓVIL» con el ícono del dispositivo.
Velocidad máxima: debe estar claramente indicada la
velocidad permitida determinada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
antes del punto de fiscalización.
Conos de seguridad: se deben colocar conos reflectantes cada
100 metros desde la primera señal hasta la ubicación del cinemómetro.
Este esquema busca garantizar la transparencia en los
controles y fomentar la reducción de velocidad en puntos críticos de la
provincia.
Antes de emprender un viaje, se recomienda a los conductores
verificar el estado de las calzadas y recordar que, en zonas urbanas como
General Roca, existen radares municipales en arterias internas como las calles
Jujuy, Rochdale y Damas Patricias.
Publicado en Diario Río Negro.
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