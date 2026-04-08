EL DOCTOR PABLO SUÁREZ ASUMIÓ COMO NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL DE VILLA REGINA.
El médico cardiólogo Pablo Suárez, asumió hoy la dirección del Hospital de Villa Regina sucediendo así al Dr. Pablo Romera.
Según lo expresado, la gestión del Dr. Suárez, parte de una reestructuración sanitaria provincial, la misma se enfoca en la modernización del nosocomio, el fortalecimiento de la atención primaria y, la mejora en áreas críticas como terapia intensiva y quirófano.
El Dr. Suárez, con experiencia en terapia intensiva, tomó las riendas del hospital tras la gestión de Romera, a quien muchos de los vecinos continuarán frecuentándolo, ya que por suerte, si bien deja su cargo directivo, continuará siendo parte del plantel profesional de la institución.
Suárez: destacó la modernización del sistema y la optimización de recursos, en un contexto de presupuesto ajustado para la salud.
Paralelamente, se oficializaron cambios en la dirección de otros hospitales de la región, incluyendo al de Ingeniero Huergo.
El nuevo director ha señalado la necesidad de abordar desafíos operativos en el área de terapia intensiva y guardia externa. Esta renovación busca dar respuesta a la demanda sanitaria local, bajo la supervisión del Ministerio de Salud provincial.
Sin dudas y tal como lo adelantase hace unos días, la misión primordial es acercarse a las necesidades sanitarias de los vecinos en todos los rincones de la ciudad.
UNA NOTA ESPECIAL
El Nuevo Director del Hospital de nuestra ciudad estará mañana jueves en el Piso de Radio Slogan para brindarnos un detalle pormenorizado de lo que intentará plasmar en el nosocomio de nuestra ciudad.
Radio Slogan 94.7 Somos parte de tú vida.
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