EL MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 22 EN RÍO NEGRO ¿A QUIEN LE CORRESPONDE?
Ante la insistencia de los lectores y los reclamos masificados por el estado en general de nuestra ruta nacional 22 (Autovía o como le quieran llamar), ésta no es otra cosa que el trazado principal de nuestra provincia desde Río Colorado hasta Cipolletti.
Fuimos en busca de la información que eche luz sobre el responsable de una ruta en estado desastroso que tiene en su haber una infinidad de siniestros viales que se han cobrado muchísimas vidas y la respuesta que encontramos no nos cayó bien para nada.
El mantenimiento de la Ruta Nacional 22 en Río Negro corresponde "principalmente" a la Dirección Nacional de Vialidad (Vialidad Nacional), ente encargado de las rutas nacionales. A pesar de los reclamos por su estado, los trabajos de conservación, bacheo y mejora en el tramo rionegrino siguen bajo la órbita de este organismo federal.
Responsabilidad Directa: La seguridad y el mantenimiento del puente en Río Colorado y el resto de la traza, que atraviesa localidades como Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Allen y Cipolletti es competencia de Vialidad Nacional.
Situación Actual: Se han intensificado los reclamos de municipios (como Regina, Roca y Cipolletti) para mejoras urgentes.
Gestión de Rutas: Si bien Nación avanza en planes de privatización y la red federal de concesiones, gran parte de la Ruta 22 en Río Negro ha continuado bajo el modelo tradicional de mantenimiento nacional, a diferencia de algunos tramos de la provincia vecina de Neuquén.
Las tareas incluyen la conservación rutinaria y la atención a puntos críticos de alta siniestralidad, como se informa desde el 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional.
Para desazón de quienes vivimos a la vera de la principal vía de comunicación terrestre, si Nación no toma la decisión, continuaremos padeciendo la decidía de quienes deben hacer y poco les importamos.
Desgraciadamente nuestra rica provincia es productora de una infinidad de bienes (de toda índole) pero, gubernamentalmente estamos a la buena de Díos.
Radio Slogan 94.7
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