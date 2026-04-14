Se cayó parte del cielorraso y suspendieron la atención en el municipio de Regina.

La caída de placas del cielorraso suspendido motivó que durante la mañana de hoy el municipio de Regina cerrara las puertas a la atención al público para, por un lado, ejecutar tareas de mantenimiento y a su vez evitar riesgos de accidentes con los contribuyentes.
La decisión se adoptó luego de que en el hall del área de atención al público y de cajas se desprendieran placas del cielorraso suspendido, que cayeron al suelo sin provocar lesiones a trabajadores ni a vecinos.
Ante esta situación, desde el Ejecutivo municipal se dispuso el cierre del edificio y se restringió el ingreso de contribuyentes mientras se llevan adelante las tareas necesarias para asegurar la estructura y evitar nuevos inconvenientes.
SI bien este martes ya se ejecutaron trabajos en el lugar, se adelantó que mañana miércoles se informará si la medida se mantiene o si se normaliza la atención en la sede ubicada en Rivadavia 220.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
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