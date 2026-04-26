Por la fecha 7 de la Liga Deportiva Confluencia, Club Atlético Regina igualó sin goles ante Deportivo Roca como local en primera división.
En tercera fue empate 2-2 con goles de Tomás Quezada y Mauro Hernández.
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REGINA SERÁ SEDE DE LA FECHA 2 DEL PROVINCIAL.
Del 7 al 10 de mayo, Regina será sede de la segunda fecha del Torneo Provincial de Patin Artístico en el Polideportivo Cumelen, en lo que será un fin de semana con más de 250 patinadoras y patinadores en la ciudad.
El Club Atlético Regina en conjunto con la Federación Patinadores del Comahue (FePaCo) trabajarán para llevar a todas las personas que digan presente, un espectáculo de primer nivel en todas las categorías.
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