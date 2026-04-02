El domingo 12 de abril se viene la la Fiesta Provincial de la Paella Española, las Peñas y la Amistad.

El domingo 12 de abril
desde las 9 hs en el Club Huergo empezará la nueva edición de la Fiesta
Provincial de la Paella Española, las Peñas y la Amistad.
La Paella une y permite colaborar con las distintas instituciones
que estarán participando de la Fiesta.
La clásica Fiesta de Ing. Huergo está instalada en el calendario de fiestas populares de la Provincia de Río Negro y tiene carácter turístico.
La 16° edición de la Fiesta Provincial de la Paella Española,
las Peñas y la Amistad vuelve a reunir a
las peñas, grupos de amigos, instituciones y a la familia de la región para
disfrutar de un domingo.
- Venta de porciones a cargo de instituciones:
$25.000.
- Tarjetas de acceso al salón para
la paella institucional: $ 45.000 (incluye entrada, paella libre y postre).
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A Ing. Huergo se lo conocía como Paraje o Fortín Lagunita.
A partir del 1900 la zona era más conocida como Km. 1120, se caracterizó en esos años por ser una colonia integrada mayoritariamente por españoles.
La paella española es una comida típica para las reuniones y ocasiones especiales de los habitantes de Ing. Huergo.
Por el 2010 surge la muy buena idea promocionar el ENCUENTRO PROVINCIAL DE LA PAELLA ESPAÑOLA, reivindicando el pasado europeo traído por los abuelos y bisabuelos a esta zona de nuestra Patagonia Argentina.
Popularmente al habitante de Ing. Huergo se lo conoce en el Alto Valle, como "los gallegos", designación que alude a una región especifica de España, “Galicia”, y que en nuestro país se usa para designar a la generalidad de los nacidos en la Madre Patria.
La localidad de Ing. Huergo además se caracteriza por contar con diferentes “PEÑAS”, que es el nombre que se le da a las reuniones de amistades que semanalmente eligen un día para disfrutar de la buena comida, contar anécdotas, divertirse, cuyos integrantes de respetan religiosamente el día de la reunión.
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