Plácido Cheuquepán. Presentación del libro “Huellas, desnudando el alma” de Plácido Cheuquepan.

Un encuentro lleno de danza, música y palabras que dejan huella en el corazón.
Sábado 18 de abril a las 20:30 hs en el Galpón de las Artes – Villa Regina. Entrada Libre y gratuita.
EL CHEUQUE EN LA TELE.
Argentinisima Satelital, se hizo eco del enorme aporte cultural del Cheuque y le brindo el más grande de los reconocimientos. Una excelente nota a nivel Nacional con alcance Internacional.
Felicitaciones Plácido...
Obviamente la alegría es compartida, pero el mérito es todo, todo tuyo.
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.
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