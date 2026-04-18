sábado, 18 de abril de 2026

Plácido Cheuquepán. Presentación del libro “Huellas, desnudando el alma” de Plácido Cheuquepan.


Presentación del libro “Huellas, desnudando el alma” de Plácido Cheuquepan.
Un encuentro lleno de danza, música y palabras que dejan huella en el corazón.
Sábado 18 de abril a las 20:30 hs en el Galpón de las Artes – Villa Regina. Entrada Libre y gratuita.


EL CHEUQUE EN LA TELE.
Argentinisima Satelital, se hizo eco del enorme aporte cultural del Cheuque y le brindo el más grande de los reconocimientos. Una excelente nota a nivel Nacional con alcance Internacional.
Felicitaciones Plácido...
Obviamente la alegría es compartida, pero el mérito es todo, todo tuyo.

Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.

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