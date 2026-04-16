Con gran acompañamiento quedó inaugurada la fuente de aguas danzantes en Regina del Paseo del Centenario.

Con gran acompañamiento quedó inaugurada la fuente de aguas danzantes en Regina.
El gobernador Alberto Weretilneck acompañó al intendente
Luis Albrieu en la inauguración de la segunda etapa del Paseo del Centenario.
La expectativa que se generó durante los últimos meses quedó
finalmente develada esta noche con la inauguración de la segunda etapa del
Paseo del Centenario y la puesta en funcionamiento
Un gran marco de público acompañó la puesta en marcha de la
fuente construida unificando los espacios públicos que integran el Concejo
Deliberante, la Plaza Primeros Pobladores, el Galpón de las Artes, el Paseo de
la Memoria en todo el sector parquizado comprendido entre las avenidas 9 de
Julio y la calle Los Nogales con el acceso al Museo de la Sidra y el Vino.
El gobernador Alberto Weretilneck acompañó al intendente
Luis Albrieu en la inauguración de la segunda etapa del paseo que se completará
en mayo con la inauguración del Memorial del Malvinas.
“Hace dos años fuimos a verlo al gobernador con el
presidente del Concejo con el proyecto para celebrar los 100 años de Regina, y
planteó como objetivo hacer una obra que perdure en el tiempo”, señaló el
intendente al referirse al proyecto que se ejecutó con financiamiento provincial
en los últimos dos años.
Albrieu detalló que la obra fue ejecutada por una empresa
radicada en Córdoba que la llevó adelante en tiempo récord, contando además con
el apoyo de los trabajadores del municipio en la construcción de veredas,
senderos y el parquizado de todo el espacio.
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* La fuente de aguas danzantes quedó inaugurada esta noche
en el centro de Villa Regina con un gran marco de público. Fotos: LCR
*** De lo publicado en LCR LA COMUNA DE VILLA REGINA.
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