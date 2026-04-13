En el Círculo Trentino de Villa Regina llevaron adelante una nueva jornada de elaboración de crauti.
Después de la venta de la Paella elaborada por "Los Rodríguez" de Huergo a beneficio del CET 128 (nocturno de Ing. Huergo).
La Peña "Los Rodríguez" fueron ganadores del Concurso Gastronómico 2026 de la Fiesta Provincial de la Paella Española, las Peñas y la Amistad que se realizó ayer en Huergo.
CRAUTI 2026.
El domingo 12 de abril integrantes del Círculo Trentino se reunieron para elaborar crauti (chucrut).
El crauti será uno de los ingredientes fundamentales en el almuerzo típico de San Vigilio.
La familia Prieto-Benedetti por el préstamo de la máquina cortadora de repollo.
"Tradición que se comparte, identidad que se fortalece.
En el Círculo Trentino de Villa Regina llevamos adelante una nueva jornada de elaboración de crauti, un momento que nos permite reencontrarnos con nuestras raíces y transmitir este saber a nuevas generaciones.
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