Noche de música clásica en Regina: la Sinfónica de Fundación Cultural Patagonia se presenta con un invitado de lujo.
Será el domingo 19 en el Cine Teatro Círculo Italiano, con
obras de Brahms y Bruch y la participación especial del violinista Xavier Inchausti,
concertino del Teatro Colón.
La Fundación Cultural Patagonia vuelve a poner en escena a
su Orquesta Sinfónica con un concierto en Regina. Será el domingo 19 de abril a
las 20 en el Cine Teatro Círculo Italiano, con un programa que combina grandes
obras del repertorio clásico y la participación de un destacado músico
invitado.
En esta oportunidad, el escenario contará con la presencia
del violinista Xavier Inchausti, actual concertino de la Orquesta Filarmónica
del Teatro Colón, quien se sumará como solista en una de las piezas centrales
de la velada.
El repertorio incluye la “Sinfonía N°2 en Re Mayor Op. 73”
de Johannes Brahms, una de las obras más celebradas del romanticismo, y el
“Concierto para Violín y Orquesta N°1 en Sol menor Op. 26” de Max Bruch, pieza
emblemática del repertorio para violín.
La Orquesta Sinfónica de FCP, dirigida por el maestro
Fabrizio Danei, está conformada por más de 50 músicos que integran las
distintas familias instrumentales, desde cuerdas y vientos hasta percusión y
piano, consolidándose como uno de los elencos estables más importantes de la
región.
El concierto forma parte de la agenda cultural que la
Fundación impulsa en el Alto Valle, con propuestas que acercan la música
académica a la comunidad.
Noticia publicada en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
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