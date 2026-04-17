ATLÉTICO REGINA PISÓ FUERTE EN EL TRINQUETE DE GENERAL ROCA.

Por la 5° fecha del Torneo Apertura de la Liga de Alto Valle de Pelota a Paleta, los representantes del Club Atlético Regina demostraron su jerarquía al llevarse victorias claves en su visita al Club del Progreso. En una tarde de partidos sumamente cerrados, el «Albo» logró imponer condiciones en las categorías Quinta y Cuarta, trayendo resultados positivos para la institución.
EFECTIVIDAD Y GARRA EN LOS MOMENTOS CRÍTICOS.
El desempeño de los pelotaris reginenses estuvo marcado por la templanza para definir partidos en el «tie-break».
En la Quinta categoría, la dupla compuesta por Gastón Parra y Jorge Pessoa protagonizó uno de los duelos más vibrantes de la fecha. Tras repartirse los dos primeros sets con los locales, el binomio de Regina mostró su mejor versión en la definición corta, cerrando el pleito por 12-7, 9-12 y un agónico 7-5 en el tercer set.
La racha ganadora continuó en Cuarta categoría. Juan José Harmsen y Pablo Gastón supieron sufrir y remontar un partido de altísima intensidad frente a Navarrete y Lucero. Con una paridad casi absoluta en los parciales (12-10 y 10-12), el Albo fue implacable en el tie-break, llevándose el punto final con un contundente 7-2.
EL ALBO DIO BATALLA EN LAS CATEGORÍAS SUPERIORES.
En los turnos de Tercera y Segunda, la delegación reginense no pudo repetir la victoria pero mantuvo la competitividad hasta el final.
Tercera: Claudio Picotto y Julián Tovani cayeron ante la solvencia de Fattorel y Lucero por 9-12 y 10-12, en un encuentro donde los detalles terminaron favoreciendo a los roquenses.
Segunda: En el cierre de la jornada, Cristian Bustos y Julián Tovani volvieron a la cancha para enfrentar a una de las parejas más sólidas de la liga (Giménez/Fattorel), cediendo el encuentro por 7-12 y 6-12.
BALANCE PARA EL CLUB ATLÉTICO REGINA.
El saldo de la 5° fecha para el club reginense deja un balance positivo en términos de competitividad, logrando dos victorias fundamentales fuera de casa que le permiten seguir siendo protagonista en el Apertura. La capacidad de los jugadores del Albo para resolver situaciones bajo presión fue, sin duda, la nota destacada de la tarde en el trinquete roquense.
Publicado en INFOREGINA.
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