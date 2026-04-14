martes, 14 de abril de 2026

Domingo 19 de abril. Venta de pollo a la parrilla.


 GRAN VENTA DE POLLOS.

POLLO A LA PARRILLA CON ENSALADA RUSA.
Domingo 19 de abril. Venta de pollo a la parrilla del Círculo Italiano.

Esta venta de pollos es para que los chicos que viajan a Italia en Mayo.

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