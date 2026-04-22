El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Regina celebra sus 50 años.

El IFDC de Regina celebra sus 50 años de tarea en la formación de docentes.
Para conmemorar los primeros 50 años de trabajo en la formación de docentes el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Regina invitó a toda la comunidad a sumarse del acto para celebrar esta fecha tan especial.
Será este sábado 25 de abril con un acto que se llevará a cabo en el edificio del IFDC ubicado en Alem 760, que contará con distintas propuestas para conmemorar medio siglo de trayectoria en la formación docente.
Invitaron especialmente a exalumnos, docentes en actividad y jubilados, así como también a quienes han sido parte de la historia institucional.
La celebración busca generar un espacio de encuentro y reconocimiento al recorrido realizado por la institución en estas cinco décadas.
Anunciaron que la conmemoración se abrirá a las 21 del sábado con la apertura del “Rincón Histórico, un espacio destinado a recuperar la memoria institucional a través de fotografías, documentos y recuerdos”. A las 22, se llevará a cabo el acto protocolar junto al festejo aniversario.
El Instituto de Formación Docente Continua ha sido desde su fundación un referente en la formación de profesionales de la educación en la región. Actualmente, ofrece tres propuestas académicas: el Profesorado de Educación Primaria, el Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual y el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/04/22/43971-el-ifdc-de-regina-celebra-sus-50-anos-de-tarea-en-la-formacion-de-docentes
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