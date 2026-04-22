Anunciaron la décima edición de la Fiesta Provincial del Locro en Gral. Enrique Godoy.

¡SE VIENE LA FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO EN GODOY!
Este 25 de mayo, celebramos nuestras tradiciones a lo grande en General E. Godoy.
Con la presentación en vivo de Los Caldenes en el Polideportivo Municipal, además de espectáculos con artistas locales y regionales.
Habrá el concurso gastronómico donde instituciones que participen competirán por elaborar el mejor locro.
El público podrá adquirir porciones de locro, colaborando así con las instituciones participantes.
Una jornada para disfrutar en familia, con música, gastronómía y todo el sabor de nuestras raíces argentinas.
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