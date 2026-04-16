Comienza el Patagónico del Moto Club Reginense.

𝗖𝗢𝗠𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗘𝗟 𝟰𝟮° 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗔𝗡𝗨𝗔𝗟.
Este sábado 18 y domingo 19 de abril comieza la primera de las diez fechas que darán forma al calendario 2026 en el Kartódromo del Moto Club Reginense.
Se ponen en marcha el 42° Campeonato Patagónico de Karting.
Informan desde el Moto Club Reginense.
El certamen 2026 está diseñado para los más competitivos. Constará de un total de 10 fechas, de las cuales dos tendrán puntaje especial, un factor clave que obligará a los pilotos a mantener la regularidad desde el primer semáforo verde.
Las categorías que saltarán a la pista mantienen la base del certamen estival, garantizando diversidad y espectáculo:
• Internacional
• 125cc y 150cc 4 Tiempos
• Master y Varilleros
• Juvenil y Junior.
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