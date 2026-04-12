Graciano Della Pittima. Llegó de Italia a los 9 años y lleva más de 70 dedicados a la producción de peras y manzanas en la Patagonia.

Graciano Della Pittima vino a la Argentina junto a su
familia escapando de la Segunda Guerra Mundial. Luego de unos años de vivir en
Buenos Aires y luego en La Plata, un viaje de su padre a Río Negro fue
suficiente para que armen las valijas y definan un destino ligado a la
producción en la zona de Chichinales e Ingeniero Huergo.
|Graciano Della Pittima, productor frutícola de Chichinales.
(Foto gentileza).
En una chacra de Chichinales donde cada árbol parece tener
historia propia, donde el trabajo manual todavía convive con la experiencia
acumulada durante décadas, la figura de Graciano Della Pittima se recorta con
una claridad difícil de encontrar en estos tiempos.
A sus 85 años, con más de siete décadas dedicadas a la
fruticultura, su relato no es solo el de un productor: es el de una vida
atravesada por el esfuerzo, la inmigración, la familia y una forma de entender
el trabajo que hoy parece de otra época.
“Arranqué a los 13
años, hoy tengo 85, tengo más de 70 años de trabajo”, dice a Río Negro Rural
con la serenidad de quien no necesita exagerar nada. Y en esa frase, simple
pero contundente, se resume una trayectoria construida paso a paso, sin atajos,
con una coherencia que se sostiene hasta el presente.
La decisión de emigrar de Italia a Argentina.
La historia de Graciano comienza en Italia, en una Europa
marcada por las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. “Mi padre estuvo cinco
años en la guerra, cuando volvió prácticamente no me conocía”, recuerda. Esa
experiencia bélica fue determinante para tomar la decisión de emigrar en busca
de un futuro distinto. Y el lugar elegido fue Argentina, una decisión
potenciada porque aquí ya habían experiencias familiares que hablaban de una
buena tierra para echar raíces y trabajar.
|Un recuerdo de la llegada a la Argentina provenientes desde Italia, cuando Graciano (a la derecha de la foto) tenía 9 años de edad. (Foto: Juan Thomes).
“Yo soy italiano, pero me siento más argentino que italiano.
Esta es mi tierra”, afirma, dejando en claro un sentido de pertenencia
construido con los años.
El primer destino fue Buenos Aires, luego La Plata, donde su
padre encontró trabajo en un horno de ladrillos. “Volvía con la cara negra del
humo, era un trabajo durísimo”, cuenta. Aquella etapa fue breve pero intensa, y
dejó una enseñanza que marcaría a toda la familia: no había lugar para la
queja, solo para el trabajo.
“Al lado de mi padre aprendí la cultura del trabajo y la honestidad. La palabra era todo”. Graciano Della Pittima, productor frutícola en Chichinales, Río Negro.
En 1951, un viaje exploratorio cambiaría el rumbo. “Mi papá
vino al Valle a conocer, y cuando volvió dijo: nos vamos. Le había gustado
demasiado este lugar”. Así llegaron a Río Negro, sin experiencia en
fruticultura pero con una voluntad inquebrantable de forjar un futuro próspero.
“Al lado de mi padre aprendí la cultura del trabajo y la
honestidad. La palabra era todo”, resume el productor a Río Negro Rural.
|Graciano tiene documentada su historia de vida en un gran número de cuadros que engalanan las paredes de una casa en la chacra.
Graciano no tuvo transición entre la niñez y el trabajo.
“Terminé la primaria y me puse a trabajar a la par de mi padre”, dice
orgulloso. Las tareas que realizaban eran múltiples: poda, raleo, cosecha,
acarreo. Todo manual, todo exigente.
“Podábamos con escaleras de 12 escalones, en invierno, con
frío. No había la ropa que hay hoy”, recuerda con nostalgia. Las jornadas eran
largas, pero también formativas.
Una gran capacidad de trabajo.
Esa etapa también lo mostró inquieto, siempre buscando generar
más. “Trabajé de podador, de embalador, hasta manejaba un camioncito a los 15
años”. Su capacidad de trabajo era tal que logró cifras que hoy suenan
difíciles de imaginar. “Hice 20 mil cajones en una cosecha”, afirma.
|Graciano Della Pittima, toda una vida dedicada
a la fruticultura en el Alto Valle.
Pero más allá del volumen, lo que se estaba construyendo era
una mentalidad: la de alguien que entendía que el progreso dependía del
esfuerzo diario y que lo ponía en práctica sin titubeos.
El paso de peón a productor no fue sencillo. “Con unos
ahorros compramos una chacra pero estaba toda despareja, sin nivelar. Era un
problema en aquella época”, recuerda.
“Trabajé de podador, de embalador, hasta manejaba un camioncito a los 15 años”. Graciano Della Pittima, productor frutícola en Chichinales, Río Negro.
Lejos de desanimarse, tomó decisiones clave. “Vendí una
parte para poder emparejar el resto. Y me puse a trabajar como loco”, dice.
Durante varios años combinó el trabajo en su chacra con otras actividades para
terceros: embalaje, poda, fletes. “No paraba nunca, trabajaba de día y de
noche”, sintetiza.
Ese esfuerzo sostenido empezó a dar resultados. Pero hubo momentos donde la intuición también jugó su parte. Uno de los más recordados fue una helada que afectó a toda la región. “Esa noche me levanté y fui a regar un cuadro… lo inundé, y se salvó”, cuenta. Mientras la producción de otros se perdía, ese lote resistió. “Era la única fruta que había en la zona, ese año me saqué la lotería”, recuerda con precisión.
Sin embargo, lejos de cambiar su estilo de vida, redobló su
apuesta al trabajo. “Compré herramientas, un tractor, invertí todo en la
chacra”, explica Graciano sobre su forma de pensar y preparar cada temporada,
siempre pensando a futuro.
Cero crédito y reinvertir toda la ganancia.
Si hay algo que distingue la trayectoria de Graciano es su
rechazo al endeudamiento. “Nunca tomé crédito”, dice con firmeza, convencido
que esa fue otra decisión muy importante para su economía productiva.
|Graciano y Felipe, en una de las chacras en Chichinales.
Su lógica fue siempre la misma: reinvertir en los años
buenos para poder resistir los malos. “Cuando venía un buen año, no gastaba en
otra cosa. Compraba materiales, mejoraba la chacra”, detalla.
Ese manejo prudente le permitió atravesar décadas de
vaivenes. “Antes era un año bueno, dos regulares y dos malos. Había que saber
aguantar”, dice.
El concepto de orden aparece una y otra vez en su relato.
“Hay que ser muy ordenado. Yo llego a la cosecha con todo pago”, subraya. Para
él, esa es la única forma de sostenerse en una actividad tan variable.
“Hago 200 kilómetros por día, voy de una chacra a otra, siempre hay que ocuparse para que todo esté bien en la temporada”. Graciano Della Pittima, productor frutícola en Chichinales, Río Negro.
Con el paso del tiempo, la pequeña explotación inicial se
transformó en un establecimiento consolidado. Hoy maneja 45 hectáreas en
producción, con infraestructura propia.
“Empecé con un tinglado, después fui cerrando y comprando
máquinas. Hoy tengo todo armado”, cuenta. La capacidad de empaque es una
muestra de ese crecimiento. “Podemos hacer mil bultos por día en temporada”,
explica sobre su trabajo en el galpón.
Pero más allá de los números, lo que se percibe en cada
recuerdo es una construcción paciente, donde cada avance fue el resultado de
años de trabajo, siempre con la impronta que le inculcó su padre. “Todo lo hice
trabajando. No heredé nada”, remarca en su relato.
Recorre sus chacras todos los días en plena temporada.
Incluso hoy, a sus 85 años, sigue activo y con una vitalidad
envidiable. “Hago 200 kilómetros por día, voy de una chacra a otra, siempre hay
que ocuparse para que todo esté bien en la temporada”, dice sobre su rutina de
trabajo.
La vida personal también tuvo momentos duros. La pérdida de
su primera esposa marcó un antes y un después. “Fue un golpe muy grande”,
reconoce. Hoy comparte su vida con una nueva compañera, atravesando juntos una
situación compleja de salud. “Hace diez meses que está en tratamiento, y
gracias a Dios lo podemos llevar”, cuenta.
En ese contexto, el trabajo vuelve a aparecer como sostén:
“El trabajo es una bendición. Me mantiene ocupado, me da fuerza”.
“El trabajo es una bendición. Me mantiene ocupado, me da fuerza”. Graciano Della Pittima, productor frutícola en Chichinales, Río Negro.
Sus hijos y nietos forman parte de su presente. Algunos
vinculados a la actividad, otros con caminos distintos. “Yo no obligo a nadie.
Si quieren seguir, bien, si no que hagan su vida”, expresa.
Sin embargo, mantiene la ilusión de continuidad. “Si alguno
tiene ganas, yo le enseño todo”, agrega.
Su nieto Felipe ya convive con el trabajo en la chacra.
El que parece estar en sintonía es Felipe, su nieto de 28
años que esta temporada llegó desde La Plata para aportar su granito de arena y
comenzar a empaparse de lo que significa ser un productor frutícola. A Felipe
se lo ve contento y con ganas de aprender, y eso a Graciano lo llena de
orgullo. Ve en la figura de ese joven la continuidad de sus ideales, de su
manera de trabajar y de que la empresa siga en pie, como se merece después de
varias décadas de trabajo ininterrumpido.
También participa esta temporada su hija Alejandra, que ya
lleva cuatro años ayudando en el galpón y en todo lo que haga falta para que la
producción continúe adelante.
Con la autoridad que le da su trayectoria, Graciano también
analiza la actualidad de la fruticultura. Y lo hace sin rodeos. “Hoy es más
difícil, los costos son altos y los precios no siempre acompañan”, señala. Sin
embargo, insiste en que hay herramientas para sostenerse.
“El problema es cuando no hay orden, hay que saber
administrar”, advierte. También observa cambios culturales. “Antes se trabajaba
distinto, había más sacrificio”, contempla sin ánimo de crítica, pero marcando
una diferencia generacional que atraviesa no solo al ámbito frutícola.
Una historia productiva sustentada en valores.
Si hay algo que define a Graciano Della Pittima no es solo
su historia productiva, sino los valores que la sostienen. Trabajo, honestidad,
austeridad, compromiso
“Para mí la palabra vale más que un contrato”, repite, como
una síntesis de su forma de vida. Esa coherencia se refleja en cada etapa de su
recorrido, desde aquel niño que llegó de Italia sin saber lo que le esperaba,
hasta el productor consolidado que hoy sigue recorriendo sus chacras.
“Estoy enamorado de la fruticultura”, dice sin titubeos. Y
en esa frase hay algo más que una definición: hay una elección de vida.
En tiempos donde la incertidumbre atraviesa al sector,
historias como la de Graciano funcionan como ancla. No por nostalgia, sino por
lo que enseñan: que el crecimiento es posible, pero lleva tiempo, y que aun en
los momentos difíciles hay valores que no se negocian, como la palabra
empeñada.
Porque en cada hectárea trabajada, en cada decisión tomada,
en cada sacrificio asumido, hay una vida entera construida en base a un
objetivo prefijado. Y tanto para él, como para muchos que se dedican a la
producción de frutas esa es la mejor cosecha de todas.
*** Publicado en RURAL del Diario Río Negro.
Domingo 12 de abril del 2026.
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