Obras de ampliación en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina.

Avanzan las obras de ampliación del cuartel de Bomberos de Regina.
En los últimos días comenzó el trabajo de construcción de paños de hormigón en los garajes de la ampliación del edificio de Bomberos.
Para lograr en las próximas semanas la habilitación de las obras de ampliación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Regina, en los últimos días continuaron los trabajos para completar el proyecto edilicio.
En los últimos días los trabajos se concentraron sobre el sector destinado al estacionamiento de vehículos que son utilizados en las salidas del personal a las diferentes intervenciones.
La ampliación del edificio que se financia con recursos propios del cuartel tuvo avances significativos durante 2025 con los trabajos en los sectores de vestuarios, baños; sala de máquinas, habitaciones y el salón de usos múltiples ubicado en el primer piso.
Los trabajos incluyeron además mejoras en la escalera, colocación de vidrios, pisos y cielorraso.
En tanto habían quedado pendiente tareas en la planta baja del edificio que contempla espacio para el estacionamiento de vehículos del cuartel y también otros de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro.
En los últimos días se avanzó con la construcción de las plateas de hormigón en los garajes que ya cuenta con los portones metálicos para el resguardo de los vehículos.
El avance en la construcción es uno de los pasos necesarios para poder completar el proyecto que tiene como finalidad brindar mejor calidad de espacio para los voluntarios al momento de llegar al cuartel antes de partir y al regresar de una intervención.
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