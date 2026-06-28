Johnny J Quartet Jazz Band en la Sala Dante Alighieri de Villa Regina.

JHONNY J QUARTET PRESENTA UNA NOCHE DE JAZZ CON INVITADOS ESPECIALES.
El sábado 18 de julio a las 21:00 hs, la Sala Dante Alighieri de Villa Regina recibe a Johnny J Quartet Jazz Band. La banda propone una noche de clásicos, improvisación y composiciones propias, con músicos invitados que se suman al show.
Una cita para amantes del jazz y para quienes quieran descubrir el género en un clima cercano.
- Sábado 18 de julio - 21:00 hs en la Sala Dante Alighieri, Villa Regina.
- Entrada general: $20.000.
- Reservas: 2984 90-0835 / 2984 92-4823.
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