SUSPENDIDO SAN MARTÍN VS ATLÉTICO REGINA.
Por decisión de la Mesa Directiva de la Liga Deportiva Confluencia, el partido correspondiente a la fecha 13 del torneo apertura a disputarse entre San Martín y Atlético Regina en la ciudad de Cipolletti fue suspendido para que ningún equipo juegue con ventaja deportiva.
La subcomisión de fútbol del Club Atlético Regina informa que los pasajes que fueron abonados para viajar mañana quedan guardados y servirán para viajar a Cipolletti cuando el partido sea reprogramado.
Una semanita más para seguir trabajando en búsqueda de una nueva ilusión.
Informacción: Club Atlético Regina.
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