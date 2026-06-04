Acto protocolar 80° Aniversario de la República Italiana.

80° Aniversario de la República Italiana.
Ayer vivimos una emotiva jornada en nuestro Cine Teatro con la realización del acto protocolar oficial por el 80° aniversario de la República Italiana.
La ceremonia contó con la participación de las asociaciones italianas de la ciudad junto a sus estandartes, la Escuela de Italiano Dante Alighieri, la Escuela Secundaria Universe y Círculo Italiano.
Uno de los momentos más especiales fue la interpretación de los himnos argentino e italiano por parte del Coro de Niños FCP Círculo Italiano. Además, la Orquesta “La Máquina de Hacer Pájaros” brindó un espectáculo con canciones italianas que enriquecieron la celebración.
Acompañaron este importante acontecimiento autoridades municipales y representantes de distintas instituciones locales. Como cierre de la jornada, se realizó la proyección especial del documental “Dalla Patagonia alla Fine del Mondo”, material enviado por el Consulado General de Italia.
Información: Círculo Italiano.
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