Villa Regina: obra eléctrica, aportes y acompañamiento a
instituciones.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis
Albrieu firmaron un convenio para ejecutar obras de infraestructura eléctrica
en Villa Regina junto a la empresa EDERSA. La jornada también incluyó la
entrega de aportes a instituciones locales, 10 escrituras a familias reginenses
y reconocimientos a deportistas que representan a Río Negro en competencias
regionales y nacionales.
Durante la jornada se firmó el convenio entre el Gobierno de
Río Negro, la Municipalidad de Villa Regina y EDERSA, en el marco del Plan de
Acceso Seguro a la Electricidad (PASE). El acuerdo permitirá avanzar en la
regularización de conexiones domiciliarias y en la ejecución de obras de
infraestructura eléctrica en distintos sectores de la ciudad.
Sobre esto, Weretilneck destacó el trabajo que se viene
realizando junto a EDERSA y la Secretaría de Energía para regularizar
conexiones en distintos barrios de la provincia. “Lo que buscamos es normalizar
el servicio eléctrico, que cada familia tenga su instalación como corresponde y
tenga seguridad en su casa”, explicó.
Por su parte, el intendente Luis Albrieu destacó la
importancia del convenio para avanzar en la regularización eléctrica y
coincidió con los lineamientos del Gobernador: “No solo tiene que ver con la
tarifa, sino con la seguridad familiar”, señaló, y destacó que el programa
posibilita el acceso a un servicio seguro, acompañado por instancias de
formación para promover un uso responsable de la energía.
También la Provincia entregó aportes a distintas
instituciones de la comunidad, entre ellas la Institución Salesiana San
Francisco Javier, la Cooperativa de Trabajo Regibus Limitada, la asociación
Valkirias Rosas y la Asociación Civil MU.GE.RES, acompañando proyectos
vinculados al fortalecimiento institucional, la inclusión y el desarrollo
comunitario.
Además, 10 familias de Villa Regina recibieron las
escrituras de sus viviendas, avanzando en la consolidación de la seguridad
jurídica sobre sus hogares.
Asimismo, se realizaron reconocimientos a deportistas
locales que representan a Río Negro en competencias regionales y nacionales, y
se entregaron elementos deportivos al equipo femenino de maxi básquet del Club
Regina.
Prensa Gobierno de Río Negro.
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