viernes, 5 de junio de 2026

Villa Regina: obra eléctrica, aportes y acompañamiento a instituciones.

 


Villa Regina: obra eléctrica, aportes y acompañamiento a instituciones.

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu firmaron un convenio para ejecutar obras de infraestructura eléctrica en Villa Regina junto a la empresa EDERSA. La jornada también incluyó la entrega de aportes a instituciones locales, 10 escrituras a familias reginenses y reconocimientos a deportistas que representan a Río Negro en competencias regionales y nacionales.

Durante la jornada se firmó el convenio entre el Gobierno de Río Negro, la Municipalidad de Villa Regina y EDERSA, en el marco del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE). El acuerdo permitirá avanzar en la regularización de conexiones domiciliarias y en la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

Sobre esto, Weretilneck destacó el trabajo que se viene realizando junto a EDERSA y la Secretaría de Energía para regularizar conexiones en distintos barrios de la provincia. “Lo que buscamos es normalizar el servicio eléctrico, que cada familia tenga su instalación como corresponde y tenga seguridad en su casa”, explicó.

Por su parte, el intendente Luis Albrieu destacó la importancia del convenio para avanzar en la regularización eléctrica y coincidió con los lineamientos del Gobernador: “No solo tiene que ver con la tarifa, sino con la seguridad familiar”, señaló, y destacó que el programa posibilita el acceso a un servicio seguro, acompañado por instancias de formación para promover un uso responsable de la energía.

También la Provincia entregó aportes a distintas instituciones de la comunidad, entre ellas la Institución Salesiana San Francisco Javier, la Cooperativa de Trabajo Regibus Limitada, la asociación Valkirias Rosas y la Asociación Civil MU.GE.RES, acompañando proyectos vinculados al fortalecimiento institucional, la inclusión y el desarrollo comunitario.

Además, 10 familias de Villa Regina recibieron las escrituras de sus viviendas, avanzando en la consolidación de la seguridad jurídica sobre sus hogares.

Asimismo, se realizaron reconocimientos a deportistas locales que representan a Río Negro en competencias regionales y nacionales, y se entregaron elementos deportivos al equipo femenino de maxi básquet del Club Regina.

Prensa Gobierno de Río Negro.

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