domingo, 21 de junio de 2026
HOY 21 de junio comienza oficialmente el solsticio de invierno.
21 DE JUNIO.
El 21 de junio se celebra el solsticio de invierno, fecha que inaugura oficialmente la estación más fría del año en la Argentina.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
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9:44
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