Se habilitó un nuevo puente en Regina. La conexión entre el centro y los barrios hacia el sur del arroyo Salado permitirá mejorar la circulación.

"Nos regalaron un puente", mencionó esta mañana el intendente Luis Albrieu a la hora de repasar cómo se gestó la construcción del nuevo puente que se inauguró en esta jornada. Señaló también que la conexión vial que fue posible gracias a la donación de un empresario vinculado a la actividad petrolera y que permitirá mejorar la circulación entre el centro de la ciudad y los barrios ubicados al sur de la Ruta 22, además de descomprimir uno de los sectores con mayor tránsito vehicular.
El acto de habilitación se realizó a las 10 sobre el arroyo Salado, precisamente en la unión de avenida Rivadavia y calle Florencio Sánchez, y fue encabezado por el intendente Luis Albrieu, quien estuvo acompañado por concejales, funcionarios del gabinete municipal, vecinos y representantes de la empresa Global, entre ellos la gerente Romina Minisini.
La estructura, de aproximadamente ocho metros de ancho y tres metros de altura, comenzó a construirse a fines de 2025 y demandó poco más de siete meses de trabajo. El nuevo paso vincula la avenida Rivadavia con calle Florencio Sánchez y Pasaje Suyai, generando una alternativa de circulación para quienes hasta hoy debían trasladarse hacia el puente de avenida Cipolletti y Pioneros, entre otras posibilidades.
“Esta obra fue pensada hace muchos años y concretada ahora. Aumenta la conectividad de Villa Regina y es un puente necesario para aliviar, en algunas circunstancias, el tránsito en la rotonda y en la avenida Cipolletti. Con el tiempo todos los reginenses van a valorar su importancia”, expresó Albrieu al momento de destacar la importancia de la obra para el desarrollo urbano.
En su discurso el jefe comunal relató que la iniciativa surgió a partir de una reunión mantenida durante los festejos por el centenario de la ciudad con uno de los propietarios de una importante empresa vinculada a la actividad petrolera. En este sentido explicó que, luego de una colaboración económica para las celebraciones, el empresario manifestó interés por el proyecto del puente y solicitó la elaboración de un presupuesto.
La estructura, de aproximadamente ocho metros de ancho y tres metros de altura, comenzó a construirse a fines de 2025 y demandó poco más de siete meses de trabajo. El nuevo paso vincula la avenida Rivadavia con calle Florencio Sánchez y Pasaje Suyai, generando una alternativa de circulación para quienes hasta hoy debían trasladarse hacia el puente de avenida Cipolletti y Pioneros, entre otras posibilidades.
“Esta obra fue pensada hace muchos años y concretada ahora. Aumenta la conectividad de Villa Regina y es un puente necesario para aliviar, en algunas circunstancias, el tránsito en la rotonda y en la avenida Cipolletti. Con el tiempo todos los reginenses van a valorar su importancia”, expresó Albrieu al momento de destacar la importancia de la obra para el desarrollo urbano.
En su discurso el jefe comunal relató que la iniciativa surgió a partir de una reunión mantenida durante los festejos por el centenario de la ciudad con uno de los propietarios de una importante empresa vinculada a la actividad petrolera. En este sentido explicó que, luego de una colaboración económica para las celebraciones, el empresario manifestó interés por el proyecto del puente y solicitó la elaboración de un presupuesto.
El nuevo puente tendrá restricciones para el tránsito pesado. En ese sentido se indicó que podrán circular vehículos de hasta seis toneladas, “no por una cuestión de resistencia estructural, sino para preservar el carácter residencial de la zona”, aclaró Albrieu.
Con la habilitación de esta nueva conexión vial, desde el municipio se indicó que se busca reducir los tiempos de traslado, mejorar la circulación interna y ofrecer una alternativa de acceso al casco céntrico, especialmente en los horarios de mayor congestión en la intersección de la Ruta 22 y la avenida Cipolletti.
“Cumplimos en tiempo y forma con la obra. Hoy inauguramos una infraestructura que será muy importante para la ciudad y que representa un aporte extraordinario para todos los vecinos”, concluyó el titulo del Poder Ejecutivo local.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/06/12/47938-se-habilito-un-nuevo-puente-en-regina-albrieu-destaco-su-importancia-y-la-donacion-de-un-empresario
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