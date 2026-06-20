20 de junio de 1820 fallece Don Manuel Belgrano.
Gloria, honra sin par para el grande, entre los grandes Manuel Belgrano.
La muerte del General Don Manuel Belgrano se produjo el 20
de junio de 1820 a las 7 de la mañana, en la casa familiar ubicada en la actual
Avenida Belgrano 430 de la Ciudad de Buenos Aires.
BELGRANO: EL HOMBRE QUE LE DIO BANDERA (CREADA EL 27 DE FEBRERO
DE 1812 A ORILLAS DEL RÍO PARANÁ) Y MURIÓ CASI EN SILENCIO EN EL MAL LLAMADO
DIA DE LA BANDERA ARGENTINA.
El 20 de junio se celebra el “Día de la Bandera Nacional”,
establecido por Ley 12.361 del 8 de junio de 1938, en todo el territorio de la
República. Corría el año 1938 que el presidente
Roberto Ortiz estableció por ley el 20 de junio como "Día de la
Bandera" y no el el "DÍA DEL GRAL MANUEL BELGRANO".
Decía Salvador Ferla: "El día de la muerte de San
Martín es el día de la muerte de San Martín, no "el día de la
cordillera". El día de la muerte de belgrano es el día de la bandera. El
acto de independencia cumplido por Belgrano en las barrancas del Paraná es,
quizás -no estoy seguro- su momento más glorioso. Pero sucede que la bandera lo
tapa, esconde su rica personalidad así como la vigorosa personalidad de Domingo
French está oculta tras una decoración de escarapelas y cintitas".
Recordemos que un 27 de febrero de 1812 tuvo lugar la creación y el primer
enarbolamiento de la Bandera Nacional.
El 27 de febrero de 1812, en la Batería Independencia de
Rosario, a las seis y media de la tarde, Manuel Belgrano mandó a enarbolar por
primera vez la bandera argentina; pero de inmediato el Triunvirato lo amonestó
y le ordenó guardarla.
::: ::: :::
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, fue
bautizado por el presbítero Juan Baltasar Maciel en la Catedral de Buenos Aires,
nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 este día fue instituido como “DÍA
DEL INMIGRANTE ITALIANO” ya que su padre Don Domingo Francisco Belgrano Peri
quien nació en Oreglia, pequeño pueblo de Liguria, Italia. Llegó a Buenos Aires
en 1750 y se dedicó al comercio, logrando conseguir una posición económica
sólida. Domingo Belgrano Peri castellanizó su apellido en Belgrano Pérez y su
madre María Josefa González Casero quien pertenecía a una distinguida familia
de Buenos Aires.
Según su voluntad fue vestido con el hábito de Santo
Domingo, a la que pertenecía en calidad de terciario, e inhumado en el sepulcro
cavado al pie de la pilastra derecha del arco central del frontispicio del
templo anexo al convento, en una caja de pino, cubierta con paño negro y cal.
Encima se colocó una losa de mármol de una cómoda de su hermano Miguel, en el
que fue esculpido este simple epitafio: “Aquí yace el General Belgrano”.
Un solo periódico de Buenos Aires, El Despertador Teofilantrópico, de Fray Francisco de Paula Castañeda, anunció la muerte del general con versos de disconformidad ante la indiferencia pública. Al tiempo, que excusó a la ciudad ingrata y anunció su glorificación en días venideros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario