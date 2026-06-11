EL MOTO CLUB REGINENSE CELEBRA 52 AÑOS DE PASIÓN MOTOR.
Este 11 de junio marca un hito fundamental para el deporte motor de la región, el 52° aniversario de la fundación del Moto Club Reginense. Para conmemorar esta rica historia, los micrófonos de Inforegina reunieron en una misma mesa a dos pilares fundamentales de la institución: Walter «Camilo» Harmsen, socio fundador y primer presidente, y José Luis «Lito» Bartolini, actual titular del club.
Entre anécdotas de potreros, rutas heladas y proyecciones a futuro, ambos dirigentes repasaron la trayectoria de un club que nació como un grupo de amigos y hoy se erige como un referente ineludible en la Patagonia.
DE LA CONFITERÍA A LAS RUTAS HELADAS.
La historia del Moto Club Reginense comenzó a gestarse hace poco más de medio siglo en una mesa de la confitería del Club Regina. Ante la necesidad de organizar y sostener las carreras tipo Speedway que los entusiastas realizaban en los potreros cercanos al barrio Matadero, un grupo de visionarios decidió formalizar su pasión.
En aquella reunión fundacional estuvieron presentes Walter Harmsen —quien asumió la presidencia con apenas 27 años—, Cabrera, Evaristo Godoy, Raúl Godoy, Hugo Ruchúa y Carlos Ibarguen, contando siempre con el inestimable asesoramiento de «Cacho» Arenzana.
1980, EL NACIMIENTO DEL KARTING REGINENSE.
El punto de inflexión para la institución llegó en el año 1980. Buscando una actividad que los mantuviera en movimiento durante los meses de invierno (ya que el Speedway era un certamen de verano nocturno), surgió la idea de incorporar el karting por sugerencia de Rafael Fioreta.
Rescataron y adaptaron unos antiguos chasis de alquiler que estaban en Mainqué, y el 20 de diciembre de 1980 se corrió la primera carrera con apenas cuatro participantes alrededor de la pista del Club Regina. Lo que comenzó como un experimento levantando nubes de tierra suelta, escaló rápidamente. Para la segunda fecha ya eran seis competidores, lo que obligó a la creación del primer reglamento de la mano de Jorge Scarel.
Hoy, el certamen lleva 42 campeonatos disputados, habiendo superado crisis económicas nacionales gracias a la inquebrantable voluntad de sus comisiones directivas.
PRESENTE TECNOLÓGICO Y EL MEJOR PREDIO DE LA PATAGONIA.
El salto del amateurismo artesanal de los antiguos motores de 125cc a la exigencia técnica actual ha sido inmenso. Lito Bartolini destacó cómo los motores pasaron de tener 18 caballos de fuerza a los 45 actuales, exigiendo una profesionalización casi total de pilotos, equipos y preparadores.
En la actualidad, el Moto Club Reginense ostenta una particularidad que lo hace único en el sur argentino. Es dueño de sus propias instalaciones y al mismo tiempo gestiona su propia categoría (Karting Fórmula Reginense), logrando una independencia total.
El kartódromo es unánimemente reconocido como el mejor de la región, destacándose por:
- Comodidades de primer nivel para pilotos y espectadores.
- Iluminación LED de última generación para competencias nocturnas.
- Sistemas de cronometraje propio y organización independiente.
«Hay que pensar en grande. Nuestro proyecto a futuro es estirar y ensanchar el trazado del circuito para poder traer competencias de nivel nacional», anticipó Bartolini sobre los próximos desafíos en materia de infraestructura.
UNA INSTITUCIÓN SÓLIDA Y LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA.
El secreto de la longevidad del club, que mantiene su personería jurídica intacta desde el 26 de julio de 1983, ha sido el recambio generacional. Camilo Harmsen cumplió su juramento de no volver a presidir el club tras su primer mandato para cederle el espacio a la juventud, aunque nunca se alejó del trabajo dirigencial.
Hoy, la entidad sigue viva gracias al esfuerzo de su actual comisión:
- Presidente – José Luis Bartolini
- Vicepresidente – Gustavo Borghese
- Secretario – Néstor Tromba
- Prosecretario – Marcelo Tinti
- Tesorero – Juan Carlos Benedetti
- Protesorero – Fabián Palacio
- Vocales Titulares – Massimiliano Volti, Sergio Pestrín, Gabriel Schwaiger, Alberto Montenegro
- Vocales Suplentes – Miguel Ángel Morales, Matías Rafael Paye, José Luis Tini, Luis Rezoagli, Alejandro Lorenzo Colino
- Revisores de Cuentas – Walter «Camilo» Harmsen, Fernando Pirastru.
CELEBRACIÓN EN PISTA.
El Moto Club Reginense festejará este 52° aniversario en el lugar donde pertenece: en la pista. Las celebraciones oficiales se llevarán a cabo el fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de junio, coincidiendo con la cuarta fecha del campeonato (Premio Día de la Bandera).
Será un evento que promete velocidad y camaradería, rindiendo el mejor de los homenajes a aquellos pioneros que hace más de cinco décadas decidieron encender los motores de una pasión que, medio siglo después, sigue acelerando a fondo.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/entrevistas/acelerando-a-traves-del-tiempo-el-moto-club-reginense-celebra-52-anos-de-pasion-motor/
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