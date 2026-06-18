EL MOTO CLUB REGINENSE CELEBRA 52 AÑOS DE PASIÓN MOTOR.
Gran Premio Aniversario del
MOTO CLUB REGINENSE.
UNA INSTITUCIÓN SÓLIDA Y LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA.
El secreto de la longevidad del club, que mantiene su personería jurídica intacta desde el 26 de julio de 1983, ha sido el recambio generacional. Camilo Harmsen cumplió su juramento de no volver a presidir el club tras su primer mandato para cederle el espacio a la juventud, aunque nunca se alejó del trabajo dirigencial.
Hoy, la entidad sigue viva gracias al esfuerzo de su actual comisión:
- Presidente – José Luis Bartolini
- Vicepresidente – Gustavo Borghese
- Secretario – Néstor Tromba
- Prosecretario – Marcelo Tinti
- Tesorero – Juan Carlos Benedetti
- Protesorero – Fabián Palacio
- Vocales Titulares – Massimiliano Volti, Sergio Pestrín, Gabriel Schwaiger, Alberto Montenegro
- Vocales Suplentes – Miguel Ángel Morales, Matías Rafael Paye, José Luis Tini, Luis Rezoagli, Alejandro Lorenzo Colino
- Revisores de Cuentas – Walter «Camilo» Harmsen, Fernando Pirastru.
- Información: INFOREGINA.
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