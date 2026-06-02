martes, 2 de junio de 2026

Círculo Italiano invita a recibir a la Categoría 2012 que llegan de Italia.




EL GRANATE ESTA DE FIESTA.

La idea es contagiar a toda la ciudad y está muy bien...
La entidad granate te invita a sumarte como vecino, cómo reginense a recibir a los jugadores de la categoría 2012 que vuelven a casa !
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.
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