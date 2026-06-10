PUDO SER MUY GRAVE.
La Jóven profe de patín del Atlético Regina sufrió un accidente en la noche de ayer.
Según nos cuenta su padre Ulises: A Male la pasaban a buscar para que no se moje, camino a patín; luego de salir del Instituto de Formación Docente, quedó en encontrarse con una mamá, en calle Mitre, donde está el cajero, ya que tenía que ir a la librería de al lado... Cuando paro el auto, no advirtió el pozo, "no señalado, no pintado, ni mucho menos, una rejilla"!!!
Cayo al pozo, alcanzó a sujetarse del auto y otros peatones ayudaron a sacarla, (estamos en la guardia agradeciendo, lo que por ahora son raspones, un posible esguince y no una tragedia.
SE ROBARON LA REJILLA.
Inmediatamente después de que Ulises nos contó lo sucedido con su hija, nos pusimos en contacto con el Director de Tránsito y Seguridad Vial, quien rápidamente se dió órdenes precisas al respecto y nos contó que:
En ese lugar hay (existía) una rejilla con hierro de 10mm. Se la robaron y lamentablemente ocurrió el accidente antes citado.
"No es falta de señalización, ni desidia del Personal Municipal. Es porque lamentablemente se roban lo que encuentran a su paso.
Radio Slogan 94.7
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Imágenes de Radio Slogan.
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