miércoles, 10 de junio de 2026

SE ROBARON LA REJILLA.

 



PUDO SER MUY GRAVE.
La Jóven profe de patín del Atlético Regina sufrió un accidente en la noche de ayer.
Según nos cuenta su padre Ulises: A Male la pasaban a buscar para que no se moje, camino a patín; luego de salir del Instituto de Formación Docente, quedó en encontrarse con una mamá, en calle Mitre, donde está el cajero, ya que tenía que ir a la librería de al lado... Cuando paro el auto, no advirtió el pozo, "no señalado, no pintado, ni mucho menos, una rejilla"!!!
Cayo al pozo, alcanzó a sujetarse del auto y otros peatones ayudaron a sacarla, (estamos en la guardia agradeciendo, lo que por ahora son raspones, un posible esguince y no una tragedia.
SE ROBARON LA REJILLA.
Inmediatamente después de que Ulises nos contó lo sucedido con su hija, nos pusimos en contacto con el Director de Tránsito y Seguridad Vial, quien rápidamente se dió órdenes precisas al respecto y nos contó que:
En ese lugar hay (existía) una rejilla con hierro de 10mm. Se la robaron y lamentablemente ocurrió el accidente antes citado.
"No es falta de señalización, ni desidia del Personal Municipal. Es porque lamentablemente se roban lo que encuentran a su paso.
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.


Imágenes de Radio Slogan.
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